В 2026 году исполнится 250 лет с момента создания Соединенных Штатов. Отмечать праздник будут в условиях растущих экономических проблем и политического раскола, в том числе и в отношении к прошлому. Но пока День независимости, как считает эксперт из Москвы Максим Черкашин, продолжает объединять большинство американцев.

Американцы настолько же сильно дорожат своей историей, насколько плохо они в своей массе ее знают. С одной стороны, прошлое страны является важной точкой сборкой национальной идентичности и ключевым содержанием господствующей гражданской религии. С другой, во многом благодаря этому же религиозному отношению к собственной истории ее знание за пределами определенного набора догм, выучиваемых в средней школе, остается уделом довольно узкого круга граждан. Представления среднего американца об истории страны сводятся к цепочке событий: высадка пилигримов в Массачусетсе, война за независимость, гражданская война, Вторая мировая война. Пробелы между ними вполне комфортно остаются незаполненными.

Беспартийный праздник

Революция и война за независимость США занимают особое место в этой цепочке. Несмотря на то, что государственным праздником день 4 июля стал только в 1938 году, отмечать его на уровне штатов начали еще до того, как закончилась война с англичанами. Эпоха быстро породила национальный эпос: Бостонское чаепитие, подписание Декларации о независимости, Пол Ревир, возглашающий прибытие британских войск — эти и другие моменты служили источником вдохновения для художников, публицистов и политиков весь XIX век. Победители в войне за независимость заложили каркас американского конституционного устройства, дожившего без значительных изменений до наших дней, поэтому 4 июля важен не только как национальный праздник, но и как фундамент, легитимирующий возникший из событий 4 июля 1776 года политический режим. Отцы-основатели привели страну к победе и даровали ей Конституцию, благодаря которой страна обрела богатство и процветание. Если реальность оказывается сложнее и полнее нюансов, чем этот нарратив, то тем хуже для реальности.

В наше время, несмотря на обостряющуюся партийную поляризацию, праздник продолжает объединять нацию: его отмечает подавляющее большинство американцев вне зависимости от партийной принадлежности. Но для граждан это в первую очередь повод собраться семьей на барбекю и фейерверки, а не время для рефлексии об истории и судьбе нации. Демократы с их попытками иначе взглянуть на прошлое, например, в духе «Проекта 1619», так и не смогли убедить большинство своих избирателей в том, что 4 июля нужно скорбеть о жертвах расизма. Но и у республиканцев не получилось приватизировать символику праздника, упрямо остающегося общеамериканским.

Президент на юбилее

В юбилейные годы День независимости стараются праздновать по-особенному. В 1876 году к столетию США приурочили Всемирную выставку в Филадельфии, на которой были впервые представлены многие передовые изобретения. В 1976-м организация была более хаотичной из-за политических разногласий — тремя годами ранее Конгресс распустил комиссию, занимавшуюся подготовкой праздника. В итоге большая часть приготовлений пришлась на штаты, а сам праздник запомнился огромным количеством рекламы и визитом английской королевской четы — что особенно странно, учитывая, что отмечалась независимость от Великобритании. Планирование очередного юбилея, по традиции, началось заранее, с формирования в 2016 году непартийной комиссии в Конгрессе, однако администрация Трампа сочла это недостаточным и создала свою комиссию в рамках исполнительной власти. Пока что информации о конфликтах между комиссиями не было, но по мере приближения праздника они, скорее всего, возникнут и, как и все остальное, станут информационными поводами для взаимный партийных обвинений.

И все же одной из главных интриг июля 2026 года будет экономическая: во сколько обойдется американцам собраться всей семьей на барбекю? Официальная инфляция хоть и снизилась по сравнению с пиками 2021-2022 годов, остается высокой, порядка 3% в год. Рост цен на многие категории продуктов превышает средний рост цен, и понятие «кризис стоимости жизни» уже стало распространенным описанием ситуации. Дональд Трамп, победу которого на выборах в 2024 году во многом связывают с недовольством граждан высокой инфляцией, по большому счету объявил проблему несуществующей. Ирония ситуации в том, что точно такой же была в 2024 году реакция на рост цен со стороны администрации Джо Байдена, за что ее яростно критиковал республиканский кандидат в президенты Трамп. Учитывая, что повышенные действующим президентом пошлины, которые в основном оплачивают американские импортеры, и депортации нелегалов, ударившие по сезонным рабочим в сельской местности, никто отменять не собирается, то цены на продукты и базовые товары потребления продолжат расти — либо же упадет спрос, и реальная экономика окажется в рецессии.

В отличие от формальной структуры политической системы, закрепленной в Конституции США, содержание общественного договора по необходимости менялось на протяжении всей истории государства. Последнюю итерацию, оформившуюся во время президентства Рональда Рейгана, можно упрощенно охарактеризовать как «американские элиты тратят в долг столько, сколько захотят, а взамен избиратели получают дешевые еду и потребительские товары». Как демократы Байдена, так и республиканцы Трампа оказались в последние годы не способными исполнять свои обязанности в рамках этого договора, при том, что тратить продолжали что те, что другие. Вопрос в том, сможет ли одна из партий убедить американцев в том, что именно она вернет долг по общественному договору, или же предложить новое соглашение с обществом, которое избиратели сочтут привлекательным. Если первое маловероятно в силу изменившихся фундаментальных характеристик мировой экономики, то второе гипотетически еще возможно: в каком-то смысле использование Трампом рейгановского слогана — «Сделать Америку великой снова» отсылает не только к восстановлению социального договора, но и к формулировке нового. В конце концов, США — страна протестантских привычек, и все новое должно продаваться как хорошо забытое старое. Проблема только в том, что республиканская партия Трампа так и не смогла преодолеть культ личности своего лидера, который, в свою очередь, стал успешным политиком, но пока не смог стать государственным деятелем.

В итоге фундаментальных перемен юбилейный год Америке не принесет. Скорее всего, осенью 2026 года избиратель на промежуточных выборах в Конгресс проголосует против инфляции, демократы примут это как свою заслуженную победу и перестанут пытаться что-либо поменять. В таком случае политический цикл запустится вновь, под сопровождение жаркой полемики о значении юбилея страны.