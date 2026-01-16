Baltijas balss logotype
В США назвали туалет главным «оружием» бомбардировщика B-2 1 789

В мире
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США назвали туалет главным «оружием» бомбардировщика B-2
ФОТО: Unsplash

19FortyFive: длительные полеты самолета B-2 обеспечивают бортовой туалет и кухня.

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил США способен находиться в воздухе десятки часов благодаря наличию бортового туалета и кухни. Главное «оружие» самолета назвали в публикации 19FortyFive.

«Несмотря на то что эти удобства редко встречаются на боевых самолетах, они являются не роскошью, а стратегическим инструментом, обеспечивающим экстремальную выносливость и глобальный охват за счет устойчивости человека», — пишет издание.

Удобства позволяют экипажу из двух человек относительно комфортно проводить до 30 часов в кабине самолета. По словам автора, без туалета длительность полета B-2 ограничивали бы возможности человека, а не количество топлива на борту. Также на борту B-2 находится отсек для хранения воды и продуктов питания.

В публикации добавили, что конструкторы обеспечили минимальный уровень комфорта экипажа. Пилоты могут отрегулировать освещение и настроить положение сидений. Как пишет издание, это позволяет экипажу сохранять бдительность до самого ответственного этапа — атаки цели.

#авиация #технологии #комфорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го января

    В версии "люкс" американским летчикам будет предложены мини-бар и мулатка-массажистка прямо в туалете.

    23
    3

