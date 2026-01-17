Baltijas balss logotype
Киевский суд назначил экс-премьеру Тимошенко крупный залог 1 268

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киевский суд назначил экс-премьеру Тимошенко крупный залог
ФОТО: пресс-фото

Киевский суд назначил экс-премьеру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко залог в размере 33,3 миллиона гривен (примерно 655 тысяч евро) по делу о подкупе депутатов парламента, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Тимошенко отвергает все обвинения и заявляет, что новое уголовное преследование — не «первый политический заказ за годы её участия в политике».

По её мнению, уголовное дело, возможно, является частью кампании перед выборами.

«Похоже, выборы куда ближе, чем казалось. И кто-то решил начать избавляться от конкурентов», — заявила экс-премьер.

После судебного заседания Тимошенко заявила о намерении обжаловать решение суда, однако, если оно останется в силе, ей придётся просить помощи у друзей и коллег для сбора необходимой суммы.

Антикоррупционные органы Украины 13 января сообщили, что выявили причастность одного из лидеров парламентской фракции к коррупции — депутатам предлагались взятки за голосование по законопроектам.

#выборы #Украина #коррупция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    17-го января

    Тимошенко(Капительман)назвала украинский режим открытым текстом -фашистским... Удивительно,знает ,видимо,что то. А у нас в Сейме флаги украинские и езди правительство и Сеймовские на Украину ,помогают режиму и дружат взасос. Тогда получается,что в Латвии тоже фашистский режим?! Но все ж молчат,в отличии женщины с косой,которая не побоялась сказать правду... Но у нас таких смелых нет ,значит и режима нет.😈👽

    4
    2

