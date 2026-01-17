Киевский суд назначил экс-премьеру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко залог в размере 33,3 миллиона гривен (примерно 655 тысяч евро) по делу о подкупе депутатов парламента, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Тимошенко отвергает все обвинения и заявляет, что новое уголовное преследование — не «первый политический заказ за годы её участия в политике».

По её мнению, уголовное дело, возможно, является частью кампании перед выборами.

«Похоже, выборы куда ближе, чем казалось. И кто-то решил начать избавляться от конкурентов», — заявила экс-премьер.

После судебного заседания Тимошенко заявила о намерении обжаловать решение суда, однако, если оно останется в силе, ей придётся просить помощи у друзей и коллег для сбора необходимой суммы.

Антикоррупционные органы Украины 13 января сообщили, что выявили причастность одного из лидеров парламентской фракции к коррупции — депутатам предлагались взятки за голосование по законопроектам.