Почти половина опрошенных жителей Финляндии (48 процентов) считает коррупцию распространённой среди политиков государственного уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда развития муниципальной сферы Kaks.

По сравнению с 2019 годом этот показатель немного снизился. Тогда 55 процентов респондентов согласились с этим утверждением.

В то же время муниципальных чиновников и госслужащих считают менее коррумпированными. В их коррумпированности уверены 38 процентов опрошенных, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 46 процентов.

Более образованные респонденты считают коррупцию редким явлением, тогда как менее образованные видят в ней распространённую проблему среди руководителей и чиновников.

Сторонники партии ”Истинные финны” чаще, чем представители других партий, отмечают, что считают коррупцию серьёзной проблемой.

Сторонники Коалиционной партии и "Центра" были более уверены в том, что злоупотребление властью в личных целях довольно редко встречается как на государственном, так и на муниципальном уровнях.

На этом фоне руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения на территории страны ядерного оружия. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он отметил, что отношения между РФ и Финляндией находятся на «самом низком уровне за всю историю» и не улучшатся до следующих парламентских выборов. Тогда «что-то может измениться, но, вероятно, ненамного».

«Россия становится все более и более экзистенциальной угрозой для Финляндии, где нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия. Президент Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО», — заявил Мема.