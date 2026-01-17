Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Половина финнов считает коррупцию распространенной среди политиков 0 102

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров.

В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров.

На фоне кризиса политического доверия руководство страны мечтает о ядерном зонтике НАТО.

Почти половина опрошенных жителей Финляндии (48 процентов) считает коррупцию распространённой среди политиков государственного уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда развития муниципальной сферы Kaks.

По сравнению с 2019 годом этот показатель немного снизился. Тогда 55 процентов респондентов согласились с этим утверждением.

В то же время муниципальных чиновников и госслужащих считают менее коррумпированными. В их коррумпированности уверены 38 процентов опрошенных, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 46 процентов.

Более образованные респонденты считают коррупцию редким явлением, тогда как менее образованные видят в ней распространённую проблему среди руководителей и чиновников.

Сторонники партии ”Истинные финны” чаще, чем представители других партий, отмечают, что считают коррупцию серьёзной проблемой.

Сторонники Коалиционной партии и "Центра" были более уверены в том, что злоупотребление властью в личных целях довольно редко встречается как на государственном, так и на муниципальном уровнях.

На этом фоне руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения на территории страны ядерного оружия. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он отметил, что отношения между РФ и Финляндией находятся на «самом низком уровне за всю историю» и не улучшатся до следующих парламентских выборов. Тогда «что-то может измениться, но, вероятно, ненамного».

«Россия становится все более и более экзистенциальной угрозой для Финляндии, где нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия. Президент Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО», — заявил Мема.

Читайте нас также:
#НАТО #выборы #образование #Финляндия #ядерное оружие #партии #коррупция #Россия #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трампу не нравится власть в Иране и он хочет ее свергнуть
Изображение к статье: В Британии предложили присоединить США
Изображение к статье: Голодными не останемся: мировой урожай в этом году будет больше, чем в прошлом
Изображение к статье: Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео