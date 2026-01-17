Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении 10% таможенного тарифа для ряда европейских стран и пригрозил повысить его до 25%, пока не будет достигнуто соглашение о передаче автономной территории Дании — Гренландии, пишет LETA со ссылкой на AFP и BBC.

С 1 февраля Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия будут обложены 10% тарифом на все товары, отправляемые в США, заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«1 июня 2026 года тариф будет увеличен до 25%. Этот тариф будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном приобретении Гренландии», — написал он.

По словам Трампа, США в течение многих лет субсидировали Данию и Европейский союз, не вводя в отношении них тарифов.

Он добавил, что «пришло время Дании отдать».

«На кону — мир во всём мире! Китай хочет Гренландию, а Дания ничего не может сделать», — написал Трамп и утверждает, что Гренландию защищают только две собачьи упряжки.

Он продолжил, что Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия «направились в Гренландию с неизвестными целями» и играют «очень опасную игру».

Необходимо принять «жёсткие меры», чтобы эта «потенциально опасная ситуация завершилась быстро и без сомнений», добавил Трамп.

Макрон осудил угрозы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу осудил угрозы Дональда Трампа ввести масштабные таможенные тарифы против европейских стран, выступающих против его стремления получить Гренландию, пишет LETA.

«Угрозы тарифами неприемлемы и неуместны в данном контексте», — написал Макрон на платформе X.

«Европейцы отреагируют едино и скоординированно, если эти угрозы реализуются, — добавил он. - Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также отверг угрозы Трампа в адрес европейских стран.

«Мы не позволим себя запугать», — заявил он в сообщении, направленном агентству AFP. «Только Дания и Гренландия решают вопросы, которые их касаются».

«Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников-соседей», — добавил он, подчеркнув, что это — европейский вопрос.

«Швеция в настоящее время ведёт активные обсуждения с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией, чтобы выработать общий ответ», — отметил Кристерссон.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что тарифные угрозы Трампа стали неожиданностью.

Трамп и представители Белого дома неоднократно заявляли, что Гренландия должна быть частью США, не исключая возможности применения военной силы для достижения этой цели.