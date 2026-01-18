Baltijas balss logotype
Демократы решили помешать аппетитам Трампа получить Гренландию 0 391

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Демократы решили помешать аппетитам Трампа получить Гренландию
ФОТО: Global Look Press

Сенатор Шумер: демократы будут блокировать тарифы Трампа из-за Гренландии.

Представители Демократической партии в Конгрессе США будут блокировать тарифы президента страны Дональда Трампа против европейских государств из-за Гренландии. Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, передает The Hill.

«Невероятно, что он хочет удвоить свою глупость, вводя пошлины на наших ближайших союзников ради своей донкихотской попытки захватить Гренландию», — высказался политик.

Шумер анонсировал внесение законопроекта в Сенат с целью помешать введению пошлин против ряда европейских государств и предотвратить «дальнейший ущерб американской экономике и союзникам в Европе». Сенатор назвал политику Трампа по пошлинам безрассудной и обвинил его в усугублении экономической ситуации в стране.

17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Европейского союза (ЕС) в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.

Ранее издание The Economist подсказало Евросоюзу слабые места США для удара в случае захвата Гренландии. Уточняется, что определенным рычагом давления могут выступить и военные базы США в Европе.

#Гренландия #экономика #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
