Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-советник Трампа назвал последствия вторжения в Гренландию для НАТО 0 607

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-советник Трампа назвал последствия вторжения в Гренландию для НАТО
ФОТО: Global Look Press

Болтон: если Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет конец.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал последствия военного вторжения Соединенных Штатов в Гренландию. По его словам, Это приведет к концу НАТО, его слова приводит австрийская газета die Presse.

«Одно ясно: если Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу. Уже одни разговоры об этом оказывают разъедающий, негативный эффект на США. Трамп этого не понимает, потому что он не понимает союзов», — выразил мнение Болтон.

По его словам, Североатлантический альянс никогда не представлял важности для американского лидера.

«Военная операция в Гренландии вызвала бы политическое землетрясение в США. И я думаю, что вокруг Трампа достаточно людей, которые знают: вероятность этого практически равна нулю», — отметил бывший советник.

Болтон считает, что президент США действует так, как описано в его книге «Искусство сделки», а именно в начале переговоров выдвигает «самое возмутительное требование», чтобы вызвать панику у второй стороны. «А если в итоге ты получаешь 25 процентов от того, что требовал изначально, ты похлопываешь себя по плечу и поздравляешь с отличной сделкой».

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #безопасность #Гренландия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В лесных пожарах в Чили погибли 18 человек
Изображение к статье: Парламент Страны Восходящего Мира. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/eucopresident
Изображение к статье: В Давосе начинается Всемирный экономический форум

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео