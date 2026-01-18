Международный совет по зерну (МСЗ) в январском обзоре повысил прогноз мирового сбора зерна в 2025/26 сезоне (июль-июнь) на 31 млн тонн, до рекордных 2 461 млн тонн.

Это объясняется прежде всего улучшением прогнозов по сбору кукурузы в основном в США и Китае, и ячменя - в Канаде и Австралии.

В 2024/25 сезоне сбор составил 2 млрд 238 млн тонн.

"Благодаря повышению урожайности (на 5%) и увеличению посевных площадей (на 1%) урожай зерна в 2025/26 сезоне побьет все существующие рекорды. Помимо рекордных сборов кукурузы и пшеницы, ожидается, что урожай ячменя и сорго также достигнет многолетних максимумов", - говорится в обзоре.

Оценка потребления зерна повышена на 16 млн тонн, до 2 416 млн тонн. Переходящие запасы на конец сезона прогнозируются в 634 млн тонн, что почти на 16 млн тонн выше предыдущей оценки.

Прогноз сбора пшеницы вырос до 842 млн тонн, что на 12 млн тонн больше предыдущей оценки. В 2024/25 сезоне ее сбор составил 801 млн тонн.

Прогноз сбора кукурузы в 2025/26 сезоне повышен до 1 313 млн тонн с прежних 1 298 млн тонн. В прошлом сезоне было собрано 1 млрд 238 млн тонн.

Оценка мирового производства риса практически не изменилась и составляет 543 млн тонн.