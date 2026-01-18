Дипломат Юргелявичус: НАТО планирует блокаду Калининграда на случай войны с РФ.

У НАТО есть разработанный план по блокаде Калининграда на случай прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской — прим.) области», — подтвердил экс-замглавы литовского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отказался называть город российским названием Калининград, так как считает, что он якобы не имеет отношения к РФ.