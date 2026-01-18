Baltijas balss logotype
У НАТО есть план по блокаде Калининграда - литовский дипломат

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: У НАТО есть план по блокаде Калининграда - литовский дипломат
ФОТО: Youtube

Дипломат Юргелявичус: НАТО планирует блокаду Калининграда на случай войны с РФ.

У НАТО есть разработанный план по блокаде Калининграда на случай прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской — прим.) области», — подтвердил экс-замглавы литовского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отказался называть город российским названием Калининград, так как считает, что он якобы не имеет отношения к РФ.

#НАТО #Литва #дипломатия #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    18-го января

    а у трампа есть план присоединения гренландии к сша ! а ещё есть план по присоединению канады ! сша тоже член нато ! главный член нато ! что литовец думает об этом ? есть план ?

    13
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    18-го января

    а клайпеда имеет отношение к литве? а к германии клайпеда имеет отношение ? и когда у литвы появился выход к морю ? после каких событий ? кто литве подарил клайпеду ?

    18
    2

