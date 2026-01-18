Baltijas balss logotype
В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией 0 171

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
ФОТО: Global Look Press

Датское издание Berlingske обнародовало "слитые" по всей видимости датскими спецслужбами документы о слежке США за Гренландией.

Военнослужащие США тайно наблюдали за Гренландией и находящимися на острове военными объектами Дании. Об этом пишет Berlingske со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении засекреченные документы Министерства обороны Дании.

«Документы, подвергшиеся сильной цензуре, показывают, что американские военнослужащие, предположительно, на территории самой Гренландии собирали информацию о критически важной инфраструктуре», — заявили журналисты.

Как сообщается, в 2025 году американские военные неофициально и без согласия Копенгагена пытались заставить датских коллег в Гренландии передать информацию о военных объектах, портах и ​​авиабазах на территории острова. Командование на территории острова незамедлительно проинформировало высшее военное руководство Дании. Опрошенные изданием эксперты высказали опасения относительно дальнейших шпионских операций США в Гренландии.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о говорящем на языке гангстеров президенте США Дональде Трампе. По мнению политика, американский лидер использует тему Гренландии «как оружие массового отвлечения внимания от реальных угроз».

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #шпионаж #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

