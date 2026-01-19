Большое число солдат Вооруженных сил (ВС) Дании прибудет в Гренландию 19 января. Об этом сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на министерство обороны королевства.

«Большое количество датских солдат, (...) как ожидается, прибудут в понедельник вечером в [поселение] Кангерлуссуак в Гренландии», — говорится в публикации.

Сообщается, что вместе с группой военных на остров прибудет командующий сухопутными силами ВС Дании Петер Бойсен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, направивших военнослужащих в Гренландию. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию и Норвегию.