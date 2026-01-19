Российские войска, вероятно, начали применение нового варианта дальнобойного ударного беспилотника «Герань-5», созданного на базе иранских разработок. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины со ссылкой на данные, полученные в ходе анализа недавних комбинированных воздушных ударов.

По информации ГУР, в январе российская армия использовала «Герань-5» во время атак по территории Украины. Новый дрон способен нести боевую часть массой около 90 кг, имеет заявленную дальность полета до 1000 км и по компоновке схож с другими беспилотниками семейства «Герань».

Украинская разведка отмечает, что Россия, вероятно, развернула собственную производственную линию «Герань-5», воспользовавшись передачей технологий из Ирана. Ранее дроны «Герань» производились в особой экономической зоне «Алабуга», однако точное место выпуска новой версии пока не установлено.

Отдельное внимание аналитики обращают на предполагаемое назначение «Герань-5». В отличие от предыдущих модификаций, ориентированных прежде всего на поражение наземных целей, новый дрон может применяться и против воздушных объектов. По данным ГУР, российская сторона разрабатывает способы запуска «Герань-5» с самолетов, в том числе со штурмовиков Су-25, а также рассматривает возможность оснащения беспилотника ракетами класса «воздух-воздух» Р-73.

Р-73 (по классификации МО США и НАТО: AA-11 Archer — «Лучник») — советская/российская управляемая ракета класса воздух-воздух малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.

Создана специально для высокоманёвренного ближнего воздушного боя, который по итогам военных конфликтов в Корее, Вьетнаме и на Ближнем Востоке занял существенное место в воздушных боях, так примерно две трети общего числа сбитых в боях самолётов было поражено ракетами "воздух-воздух", что в свою очередь отразилось в тактике действия ВВС. При разработке учитывались такие требования как всеракурсность, сверхманёвренность, реализация принципа «выпустил-забыл». Кроме того, необходимо было, чтобы оружие не накладывало существенных ограничений на манёвр носителя в процессе применения, то есть чтобы ракета могла пускаться при интенсивном маневрировании самолёта с большими перегрузками.

В разведке подчеркивают, что «Герань-5» создан на основе иранского дрона Karrar, который используется как беспилотный перехватчик, может запускаться с истребителей и является частью системы противовоздушной обороны Ирана. Это указывает на стремление Москвы расширить функционал дронов типа Shahed/Geran и задействовать их для борьбы с авиацией и беспилотниками противника, усиливая собственные ударные и оборонительные возможности в воздухе.