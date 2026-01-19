Baltijas balss logotype
Европе нужно показать зубы США, иначе ее съедят - Washington Post 1 656

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европе нужно показать зубы США, иначе ее съедят - Washington Post
ФОТО: Unsplash

Европе необходимо показать зубы США, иначе ее съедят. К такому выводу пришли европейские законодатели и политики, сообщает The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, после года попыток расположить к себе президента США Дональда Трампа лестью и торговыми сделками европейские политики начали обдумывать варианты ответных действий.

Отмечается, что высшие европейские руководители по-прежнему подчеркивают, что они предпочли бы избежать эскалации, однако угрозы Трампа вызвали такое возмущение на континенте, что законодатели и политики предупреждают: сейчас Европе нужно показать зубы, иначе ее съедят.

«Политика умиротворения провалилась. Европа может защитить свой суверенитет (от Украины до Гренландии) только за счет снижения зависимости, усиления сдерживания и неограниченного использования своего самого мощного инструмента: доступа к крупнейшему в мире единому рынку», — заявил испанский депутат и вице-президент Европейского парламента Хави Лопес.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила себя в качестве посредника между Трампом и Европейским союзом по Гренландии. Она предполагает, что США, возможно, неправильно истолковали действия Европы по отправке войск на арктический остров.

#США #торговля #Европа #дипломатия #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • 19-го января

    так зубов ведь нету, чего показывать будем?

    16
    2

