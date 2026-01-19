Государство с одной из сильнейших экономик мира живет в постоянной политической турбулентности.

Всё большее число депутатов от правящей Либерально-демократической партии Японии ожидают, что премьер-министр Такаити Санаэ распустит нижнюю палату парламента в начале очередной сессии парламента в конце января.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске нижней палаты парламента, Такаити заявила, что важно, чтобы люди ощутили на себе последствия экономической политики правительства и мер по сдерживанию роста цен.

Такаити сказала, что правительство в настоящее время работает над решением этих проблем.

Администрация Такаити теперь имеет незначительное большинство в нижней палате после того, как три независимых депутата присоединились к фракции ЛДП в палате. Но в верхней палате эта партия по-прежнему находится в меньшинстве.

Внутри правящих партий растет мнение, что премьер-министр распустит нижнюю палату парламента для проведения досрочных выборов, когда, как ожидается, 23 января начнется очередная сессия парламента. Затем всеобщие выборы могут состояться досрочно или в середине февраля.

Глава политического совета ЛДП Кобаяси Такаюки заявил, что премьер-министр обладает исключительным правом распускать нижнюю палату парламента. Он также отметил, что депутаты нижней палаты всегда должны быть готовы, как если бы они находились на поле боя.

Прежде чем принять окончательное решение, премьер-министр может учесть возможное влияние досрочных выборов на обсуждение проекта госбюджета на 2026 финансовый год, а также на общественное мнение.