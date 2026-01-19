МИД КНР призвал США не раздувать китайскую угрозу в ситуации вокруг Гренландии.

Пекин призывает Соединенные Штаты прекратить использовать «китайскую угрозу» для оправдания своих действий в отношении Гренландии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Мы призываем США прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" в качестве предлога для преследования собственных интересов», — сказал дипломат, комментируя ситуацию вокруг острова.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Он отметил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Вскоре Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, торговые тарифы будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «полном и окончательном приобретении» острова.