Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай обратился с жестким призывом к США из-за Гренландии 0 1011

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай обратился с жестким призывом к США из-за Гренландии
ФОТО: Global Look Press

МИД КНР призвал США не раздувать китайскую угрозу в ситуации вокруг Гренландии.

Пекин призывает Соединенные Штаты прекратить использовать «китайскую угрозу» для оправдания своих действий в отношении Гренландии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Мы призываем США прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" в качестве предлога для преследования собственных интересов», — сказал дипломат, комментируя ситуацию вокруг острова.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Он отметил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Вскоре Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, торговые тарифы будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «полном и окончательном приобретении» острова.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #дипломатия #Гренландия #Китай #торговая война #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европейцы годами терпят унижения со стороны США - немецкое СМИ
Изображение к статье: «Европа на перепутье» - премьер Бельгии предупредил ЕС
Изображение к статье: Бывший замгенсека НАТО высказался о России и США
Изображение к статье: Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео