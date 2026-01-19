Председатель Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье объявил, что лидеры стран Европейского союза в ближайшие дни соберутся на встречу, чтобы обсудить угрозы президента США Дональда Трампа ввести особые таможенные пошлины против государств, выступающих против его намерения установить контроль над Гренландией, пишет LETA со ссылкой на AFP и DPA.

«Учитывая важность последних событий и с целью координации дальнейших действий, я решил в ближайшие дни созвать внеочередное заседание Европейского совета», – сообщил Кошта в социальных сетях.

Он отметил, что после консультаций с государствами-членами пришёл к выводу, что напряжённость вокруг Гренландии угрожает трансатлантическим отношениям, а угрозы Трампа несовместимы с торговым соглашением между ЕС и США.

Кошта добавил, что ЕС готов защищать себя от давления. В то же время блок стремится продолжать конструктивное сотрудничество с США.

Он подчеркнул, что существуют общие трансатлантические интересы в сфере безопасности в Арктике, которые необходимо обеспечивать в рамках сотрудничества НАТО.

По данным представителей ЕС, саммит может состояться в четверг.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что из-за разногласий по вопросу Гренландии с 1 февраля на импорт из восьми стран ЕС будет введена 10-процентная таможенная пошлина.

Новые тарифы затронут весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В случае, если соглашение о продаже Гренландии США не будет достигнуто, с июня пошлина возрастёт до 25%.

Тем временем газета The Financial Times сообщает, что ЕС рассматривает ответные меры против США. Среди них — пошлины на сумму 93 миллиарда евро на импорт из Соединённых Штатов, а также ограничения для американских компаний, работающих на европейском рынке.