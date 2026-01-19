Baltijas balss logotype
Стоп! Каллас отказалась конфликтовать с США из-за Гренландии

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стоп! Каллас отказалась конфликтовать с США из-за Гренландии
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Каллас заявила, что ЕС не намерен конфликтовать с США из-за Гренландии.

Страны Европейского союза (ЕС) не намерены конфликтовать с США по вопросу принадлежности Гренландии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует Reuters.

По мнению евродипломата, поддержание безопасности в Арктике — это общий для европейцев и американцев вопрос. Однако у ЕС есть «целый набор инструментов для защиты своих интересов», подчеркнула она.

«Мы будем стоять на своем», — передает агентство слова Каллас.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

#США #Дональд Трамп #безопасность #дипломатия #Гренландия #Кая Каллас #тарифы #политика
Оставить комментарий

(2)
  • HV
    Hren Vam
    19-го января

    =)) ещё бы, ей проще и привычней раз_двинуть ноги, ну или от_со_сать.. что, собственно, она всегда и делает.

    17
    7
  • JL
    Janina LV
    19-го января

    Гренландию уже выкатывают на дипломатический поднос, а Каллас прячет салфетки и делает вид, что это просто дегустация. В геополитической мясорубке всегда кто-то должен подносить тарелки.

    28
    3

