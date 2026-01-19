Baltijas balss logotype
В Европе предупредили о риске разрыва отношений с США 1 529

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Европе предупредили о риске разрыва отношений с США
ФОТО: Global Look Press

Берсе: действия США в Гренландии могут разрушить трансатлантические связи.

Действия США в отношении Гренландии могут разрушить трансатлантические связи. Об этом предупредил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в своей статье для The New York Times (NYT).

«Когда Европа настаивает на суверенитете и подотчетности, это не позерство. Она защищает то, что делает Америку и Европу сильными. Игнорировать это — значит создавать опасный прецедент, который может разрушить трансатлантические связи и ослабить основы, на которых мы стоим», — говорится в тексте.

Берсе подчеркнул готовность Совета Европы поддержать Данию и Гренландию «посредством конкретного правового и институционального сотрудничества». Он добавил, что дело не только в вопросе суверенитета, но и в доверии союзников Вашингтону.

«Если международное право можно отбросить, когда оно становится неудобным, доверие исчезает. Если стратегические расчеты приведут к пренебрежению суверенитетом Гренландии, как Европа сможет продолжать верить США в других местах?» — написал он.

#США #Европа #дипломатия #Гренландия #суверенитет #политика
(1)
  • EM
    Evgen Mel
    19-го января

    Вы не понимаете, это же другое)

    7
    2

