В Европе захотели жесткого возмездия против Трампа

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Европе захотели жесткого возмездия против Трампа
ФОТО: Global Look Press

Politico: в Европе считают, что Трамп заслуживает жесткого возмездия.

В Европе считают, что президент США Дональд Трамп заслуживает «жесткого возмездия» за стремление заполучить Гренландию. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Наедине встревоженные европейские чиновники называют стремление Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумным" и "сумасшедшим", (...) заявляя, что он заслуживает самого жесткого возмездия со стороны Европы», --утверждается в публикации.

По данным издания, в Европе считают притязания Трампа неспровоцированными и опасаются, что он вошел в «режим воина» после операции американский военных в Венесуэле. Неназванный европейский дипломат признал, что Европу критикуют за слабость перед Трампом, однако подчеркнул, что существуют красные линии. Он отметил, что политика главы Белого дома воспринимается как «шаг, зашедший слишком далеко».

Читайте нас также:
#Дональд Трамп #Европа #Венесуэла #дипломатия #Гренландия #политика
  • Е
    Ехидный
    19-го января

    максимум , что рахитичная Европа может сделать против Трампа - в лужу пернуть !!! клал он на все европейские возмездия !!!

