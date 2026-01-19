Baltijas balss logotype
В посольстве нет сведений о пострадавших при столкновении скоростных поездов в Андалусии подданных Латвии 0 205

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
LETA
Изображение к статье: В посольстве нет сведений о пострадавших при столкновении скоростных поездов в Андалусии подданных Латвии

В посольстве Латвии нет сведений о том, что при столкновении скоростных поездов в Андалусии пострадали подданные Латвии, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Она отметила, что МИД поддерживает контакт с испанской полицией, которая при наличии информации передаст ее посольству. По словам пресс-секретаря МИД, учитывая, что сейчас не туристический сезон, вероятность того, что пострадали латвийцы, относительно невысока.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух скоростных поездов в воскресенье на юге Испании, в провинции Кордова в Андалусии, погибли по меньшей мере 39 человек и более 120 получили ранения, сообщило в понедельник Министерство сообщения Испании.

Авария произошла, когда последние вагоны скоростного поезда Малага-Мадрид близ Адамуса сошли с рельсов и столкнулись со встречным поездом, следовавшим из Мадрида в Уэльву, сообщила испанская железнодорожная компания "Adif". По меньшей мере 123 человека получили ранения, из них пятеро - очень тяжелые и 24 - тяжелые.

#Испания #Латвия #посольство #поезд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
