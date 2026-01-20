Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира, создаваемому президентом США Дональдом Трампом.

В документе, фото которого опубликовал телеграм-канал «Пул первого» говорится, что Беларусь готова выполнять все положения устава Совета мира с даты подписания, цитирует "Медуза".

Лукашенко также назвал «враньем» сообщения о том, что для вступления в Совет мира необходимо внести миллиард долларов.

Беларусь стала первой страной в Европе, которая официально присоединилась к Совету мира; также 20 января о вхождении в объединение официально сообщил МИД Объединенных Арабских Эмиратов. В общей сложности Трамп направил приглашения вступить в организацию примерно 50 государствам. В их число вошли Россия и Украина.

Франция и Великобритания уже официально отказались вступать в Совет мира. В МИДе Норвегии заявили, что страна также не присоединится к организации.

В ответ на действия Парижа Трамп пригрозил ввести пошлины против французского шампанского и вин.