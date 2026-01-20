Baltijas balss logotype
Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
ФОТО: Global Look Press

Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира, создаваемому президентом США Дональдом Трампом.

В документе, фото которого опубликовал телеграм-канал «Пул первого» говорится, что Беларусь готова выполнять все положения устава Совета мира с даты подписания, цитирует "Медуза".

Лукашенко также назвал «враньем» сообщения о том, что для вступления в Совет мира необходимо внести миллиард долларов.

Беларусь стала первой страной в Европе, которая официально присоединилась к Совету мира; также 20 января о вхождении в объединение официально сообщил МИД Объединенных Арабских Эмиратов. В общей сложности Трамп направил приглашения вступить в организацию примерно 50 государствам. В их число вошли Россия и Украина.

Франция и Великобритания уже официально отказались вступать в Совет мира. В МИДе Норвегии заявили, что страна также не присоединится к организации.

В ответ на действия Парижа Трамп пригрозил ввести пошлины против французского шампанского и вин.

#Дональд Трамп #Европа #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • SS
    Skad Skad
    20-го января

    Боится, что Трамп его спиздит как Мадуро, вот и подхрюкивает Трампу)))

    3
    4
  • A
    Aleks
    20-го января

    Если батька так поступает,то ,значит,это будет выгодно Белоруссии и людям,а против совести он не пойдет .

    9
    4

