Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший замгенсека НАТО высказался о России и США 0 488

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывший замгенсека НАТО высказался о России и США
ФОТО: Global Look Press

Экс-замгенсека НАТО: отношения с США находятся на самом низком уровне.

Трансатлантические отношения достигли низшей точки при президенте США Дональде Трампе, при этом создание единого соглашения по вопросам безопасности с Россией также практически не представляется возможным. Об этом заявил экс-замгенсека НАТО и бывший заместитель директора Федеральной разведывательной службы Германии Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен в интервью Berliner Zeitung.

Он также оценил желание присоединения Гренландии и подчеркнул, что возможная аннексия острова должна быть осуждена как явное нарушение международного права, добавив, что такой шаг означал бы конец НАТО.

Политик также назвал Европу цифровой колонией США и призвал ее стать суверенной. По его словам, европейские страны должны продолжать сотрудничать с Вашингтоном там, где это возможно в их собственных интересах, однако они должны стать способными принимать независимые решения.

Ранее эксперт по международным отношениям Герхард Манготт заявил, что европейцы годами терпят унижения со стороны США. Он подчеркнул, что вывод солдат бундесвера из Гренландии через два дня после их отправки из-за введения Трампом пошлин показывает отказ Германии от независимой внешней политики.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Гренландия #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США задержали ещё один танкер в Карибском море
Изображение к статье: Очередная авария с поездом в Испании: на него обрушилась стена
Изображение к статье: Во время протестов в Иране убиты 4500 человек - активисты
Изображение к статье: Мобильные установки будет трудно засечь неприятелю. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео