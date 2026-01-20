Трансатлантические отношения достигли низшей точки при президенте США Дональде Трампе, при этом создание единого соглашения по вопросам безопасности с Россией также практически не представляется возможным. Об этом заявил экс-замгенсека НАТО и бывший заместитель директора Федеральной разведывательной службы Германии Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен в интервью Berliner Zeitung.

Он также оценил желание присоединения Гренландии и подчеркнул, что возможная аннексия острова должна быть осуждена как явное нарушение международного права, добавив, что такой шаг означал бы конец НАТО.

Политик также назвал Европу цифровой колонией США и призвал ее стать суверенной. По его словам, европейские страны должны продолжать сотрудничать с Вашингтоном там, где это возможно в их собственных интересах, однако они должны стать способными принимать независимые решения.

Ранее эксперт по международным отношениям Герхард Манготт заявил, что европейцы годами терпят унижения со стороны США. Он подчеркнул, что вывод солдат бундесвера из Гренландии через два дня после их отправки из-за введения Трампом пошлин показывает отказ Германии от независимой внешней политики.