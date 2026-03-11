Конфликт на Ближнем Востоке может способствовать росту цен на минеральные удобрения, а также создать дополнительные риски для цепочек поставок, что, в свою очередь, может увеличить затраты на производство продовольствия и повлиять на цены на продукты питания, признали в беседе с агентством LETA опрошенные фермеры и эксперты.

В Департаменте рынка и прямой поддержки Министерства земледелия (МЗ) пояснили, что Латвия напрямую не зависит от экспорта удобрений из стран Персидского залива, однако напряжённость на мировом рынке, рост цен на энергоресурсы и логистические сбои могут негативно повлиять на стоимость и доступность импортируемых удобрений.

Латвия импортирует минеральные удобрения из различных стран Европейского союза (ЕС), поэтому в настоящее время нельзя прогнозировать серьёзных перебоев с их доступностью. Однако длительные логистические сбои на мировых рынках могут повлиять на динамику цен и в Европе. В случае затяжного конфликта его влияние на мировые рынки и цепочки поставок будет только усиливаться, создавая всё более значительные перебои, отметили в МЗ.

Хотя Латвия в целом не импортирует значительных объёмов удобрений напрямую из стран Персидского залива, за исключением калийных удобрений из Иордании, глобальный рынок удобрений тесно интегрирован, и война на Ближнем Востоке может существенно повлиять на доступность минеральных удобрений и их цену, подчеркнули в министерстве. Там добавили, что блокада Ормузского пролива и военные действия в регионе создали серьёзные риски для перевозок и угрозы глобальному предложению удобрений.

Дополнительный риск связан с тем, что страны Персидского залива играют важную роль в мировой цепочке поставок фосфатов. Сокращение предложения со стороны этих стран означает растущее давление на альтернативных поставщиков, в том числе на Марокко, которое уже является крупнейшим поставщиком фосфатных удобрений в Латвию, подчеркнули в министерстве.

В МЗ пояснили, что структура импорта минеральных удобрений в Латвию в 2025 году показывает явную зависимость от отдельных стран ЕС и третьих стран — мировых лидеров по производству удобрений, например Марокко.

Азотные удобрения в 2025 году больше всего импортировались из Литвы — 35% от общего объёма импорта азотных удобрений. Далее следуют Узбекистан — 14%, Нидерланды и Бельгия — по 13%, а также Финляндия и Польша — по 7%.

Фосфатные удобрения в прошлом году в основном импортировались в Латвию из Марокко — 81% от общего объёма импорта фосфатных удобрений, тогда как из Литвы было ввезено 16%, а из Польши — 2%.

Калийные удобрения больше всего поставлялись из Германии — 33% от общего объёма импорта, далее следуют Иордания — 24%, Бельгия — 19% и Узбекистан — 9%.

Комплексные удобрения в основном импортировались из Марокко — 30% от общего объёма, далее следуют Литва — 29%, Казахстан — 14% и Финляндия — 10%.

Таким образом, основными партнёрами Латвии по импорту удобрений в 2025 году были Литва, Марокко, Германия, Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Казахстан, Узбекистан, а также, особенно в сегменте калийных удобрений, Иордания, которая занимает стабильное место в структуре импорта калийных удобрений в Латвию.

Руководитель сельскохозяйственного отдела и член правления сельскохозяйственного кооператива «Latraps» Гирт Озолс сообщил агентству LETA, что производители удобрений, с которыми сотрудничает «Latraps», в основном находятся в Европе, поэтому для поставок преимущественно используются сухопутные маршруты или пути через Балтийское море.

Озолс отметил, что в настоящее время минеральные удобрения на рынке доступны, и значительная часть фермеров обеспечила себя ими для первых весенних работ ещё в зимние месяцы.

В то же время из-за роста напряжённости на международных рынках цена удобрений увеличилась, что потенциально может повлиять на ситуацию в течение сезона. Однако пока рано говорить о том, отразится ли это на рынке и в какой степени — более ясную картину, вероятно, можно будет увидеть в ближайший месяц, сказал Озолс.

Он отметил, что текущая геополитическая ситуация создала проблемы для логистики и цепочек поставок, одновременно значительно увеличив спрос. Эти факторы влияют на биржевые цены, что, в свою очередь, отражается и на ценах на топливо как в оптовой, так и в розничной торговле.

Заместитель председателя правления объединения «Zemnieku saeima» Майра Дзелзкалея-Бурмистре сообщила агентству LETA, что конфликт на Ближнем Востоке напрямую повлияет на рынок. Производство минеральных удобрений является очень энергоёмким процессом, при котором потребляется большое количество природного газа. Соответственно, чем дороже газ, тем дороже удобрения и тем выше себестоимость производства продуктов питания. Однако на себестоимость продовольствия влияет не только рост цен на газ.

Дзелзкалея-Бурмистре отметила, что конфликт также вызвал резкий рост цен на нефть, и уже сейчас наблюдается быстрое подорожание дизельного топлива. Это негативно скажется на себестоимости производства продовольствия, поскольку независимо от цены топливо всё равно придётся покупать — поля нужно обрабатывать, сеять, убирать урожай, готовить корм для животных, и каждый из этих процессов требует дизельного топлива. Собранный урожай необходимо сначала доставить на перерабатывающие предприятия, а затем к потребителю. Растут и транспортные расходы, что в итоге отразится на конечной цене.

Она сообщила, что некоторые виды удобрений, которые осенью прошлого года можно было купить примерно за 250 евро за тонну, сейчас уже подорожали до 450 евро за тонну.

Дзелзкалея-Бурмистре также отметила, что дополнительно «ЕС, похоже, принял решение добить производство», поскольку с 1 января 2026 года будет рассчитываться и, возможно, взиматься дополнительный «климатический тариф» за каждую тонну продукции, ввозимой в ЕС, что может увеличить стоимость удобрений ещё примерно на 150 евро за тонну. В то же время на европейском уровне этот регламент сейчас срочно пересматривается, однако решения пока не приняты.

Она подчеркнула, что рост цен на удобрения в Латвии связан не только с этим конфликтом, но и с ранее принятыми в ЕС, в рамках зелёного курса, правилами, которые дополнительно искусственно повышают стоимость основных сырьевых ресурсов европейской промышленности — стали, алюминия, минеральных удобрений и других. Это вопрос не только Латвии, но и конкурентоспособности всей Европы, и решения должны приниматься на уровне ЕС.

Ормузский пролив является одним из важнейших мировых транзитных коридоров для энергоресурсов и сырья и имеет большое значение также для рынка удобрений, подчеркнула Дзелзкалея-Бурмистре. Через этот маршрут перевозится значительная часть мирового экспорта сырья для азотных удобрений и серы, поэтому перебои в поставках уже способствовали росту цен и увеличению рисков доступности.

Она подытожила, что для Латвии это, вероятно, не будет означать полной физической невозможности купить удобрения — предложения на рынке будут, однако, скорее всего, по цене, которую большинство не сможет себе позволить.

Дополнительное давление может возникнуть и через топливо и судоходство — растут цены на нефть, морские перевозки, страхование и транспорт, что снова влияет на конечную стоимость, по которой удобрения и энергоресурсы поступают в Европу и Латвию. Поэтому, если судоходство в проливе будет остановлено, покупка удобрений в Латвии станет дороже, рискованнее и менее предсказуемой, отметила Дзелзкалея-Бурмистре.

Она также указала, что хозяйства чаще откладывают покупки, уменьшают нормы внесения удобрений или выбирают более осторожную стратегию удобрения, если удобрения дорожают и поставки становятся менее надёжными. Это, в свою очередь, может привести к меньшему урожаю или снижению качества продукции.

Дзелзкалея-Бурмистре подчеркнула, что у фермеров уже почти не осталось возможности сокращать расходы, поскольку за последние два-три года из-за плохих финансовых показателей нормы внесения удобрений уже были снижены на 20–30%. Дальнейшее уменьшение их использования существенно повлияет на объём и качество урожая. Подорожание ресурсов происходит в момент, когда для фермеров, учитывая и без того тяжёлые последние годы для отрасли, это становится дополнительной нагрузкой и может отразиться на ценах на продукты питания.

Как уже сообщало LETA, после нападения Израиля и США на Иран, начавшегося 28 февраля, и ответных ударов Ирана по странам Персидского залива, а также ограничений судоходства в Ормузском проливе цены на нефть и газ резко выросли.