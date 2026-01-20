Евросоюз (ЕС) рискует утратить свое достоинство, если продолжит безоговорочно уступать США. С таким предупреждением выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на экономическом форуме в Давосе.

«Я думаю, что Европа находится на перепутье: ...если мы уступим сейчас, то потеряем свое достоинство», — сказал глава бельгийского правительства. Он отметил, что до сих пор ЕС пытался «умиротворить нового хозяина Белого дома» и был «снисходителен» в вопросах торговых пошлин, но теперь Соединенные Штаты пересекли слишком много «красных линий».

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен поиздевался над знаменитым лозунгом «Америка прежде всего» на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии.

«В тот день, когда лозунг "Америка прежде всего" превратится в "Америка в одиночестве", Запад проиграет, включая сами США. И по-крупному!» — написал глава оборонного ведомства в соцсети X.