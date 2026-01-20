Baltijas balss logotype
«Европа на перепутье» - премьер Бельгии предупредил ЕС 0 533

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Европа на перепутье» - премьер Бельгии предупредил ЕС
ФОТО: Global Look Press

Премьер Бельгии Де Вевер: ЕС может потерять достоинство из-за уступок США.

Евросоюз (ЕС) рискует утратить свое достоинство, если продолжит безоговорочно уступать США. С таким предупреждением выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на экономическом форуме в Давосе.

«Я думаю, что Европа находится на перепутье: ...если мы уступим сейчас, то потеряем свое достоинство», — сказал глава бельгийского правительства. Он отметил, что до сих пор ЕС пытался «умиротворить нового хозяина Белого дома» и был «снисходителен» в вопросах торговых пошлин, но теперь Соединенные Штаты пересекли слишком много «красных линий».

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен поиздевался над знаменитым лозунгом «Америка прежде всего» на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии.

«В тот день, когда лозунг "Америка прежде всего" превратится в "Америка в одиночестве", Запад проиграет, включая сами США. И по-крупному!» — написал глава оборонного ведомства в соцсети X.

#США #Дональд Трамп #торговля #социальные сети #Бельгия #Давос #экономика #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
