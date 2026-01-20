Baltijas balss logotype
Европейцы годами терпят унижения со стороны США - немецкое СМИ 0 319

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европейцы годами терпят унижения со стороны США - немецкое СМИ
ФОТО: Global Look Press

Европейцы годами терпят унижения со стороны США. Об этом в интервью для Berliner Zeitung (BZ) заявил эксперт по международным отношениям Герхард Манготт.

Как напомнило издание, Германия вывела 15 солдат бундесвера из Гренландии всего через два дня после их отправки на остров, почти сразу после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из стран, выступающих против его позиции по Гренландии.

По словам Манготта, эта ситуация будет иметь фатальные последствия для Берлина, поскольку вывод войск происходит неслучайно. Он отметил, что это показывает отказ Германии от независимой внешней политики, однако все европейцы практически не могут противостоять империалистическим, нарушающим правила Соединенным Штатам.

«Они полностью зависят от США (...). Не хватает реального фундамента, на котором можно было бы построить независимую Европу. Европейцы годами терпят унижения (...). Я не вижу ни одного участника в ЕС и НАТО, который бы противостоял Трампу», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что из-за реакции Трампа в Европе задумались, не было ли решение об отправке войск в Гренландию поспешным. Изначально европейцы думали, что отправка военных продемонстрирует поддержку безопасности в Арктике, но американский лидер расценил ее как провокацию.

#НАТО #США #Дональд Трамп #Европа #Гренландия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео