Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен: соглашение ЕС и Индии создаст рынок на два миллиарда человек.

Соглашение о свободной торговле Евросоюза с Индией, на пороге которого находятся стороны, станет сделкой, создающей рынок для двух миллиардов человек — на его долю приходится четверть мирового ВВП, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщившая, что сразу после экономического форума в Давосе отправится с визитом в Нью-Дели.

«Некоторые называют это "матерью всех сделок"», — поделилась глава ЕК, отметив, что, хотя еще предстоит много работы, результат обеспечит Брюсселю «преимущества первопроходца». «Европа хочет вести бизнес с сегодняшними центрами экономического роста и экономическими державами этого столетия», — подчеркнула фон дер Ляйен, уточнив, что в ЕС выбирают «справедливую торговлю вместо пошлин, вместо изоляции».

Переговоры о соглашении, перспективы заключения которого обрисовала политик, ведутся с 2007 года. Они прерывались на восемь лет из-за разногласий по таким ключевым вопросам, как права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и ряд других, и были возобновлены в 2021-м.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
