Канада усилит свое присутствие в Арктике из-за угроз США 0 119

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Канада усилит свое присутствие в Арктике из-за угроз США
ФОТО: Global Look Press

Канада усилит свое присутствие в Арктике и откроет консульство в Гренландии. Об этом рассказала Bloomberg министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

По словам Ананд, Канада усилит свое присутствие в Арктике, так как президент США Дональд Трамп «спровоцировал беспорядки в регионе», пригрозив захватить Гренландию.

«У нас нет другого выбора, кроме как укрепить наше присутствие в Арктике. Вопросы безопасности в Арктике находятся в центре нашего внимания», — подчеркнула она.

Министр отметила, что Канада откроет консульство в Гренландии уже в феврале 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #безопасность #Канада #арктика #Гренландия #угрозы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

