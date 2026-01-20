Канада усилит свое присутствие в Арктике и откроет консульство в Гренландии. Об этом рассказала Bloomberg министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

По словам Ананд, Канада усилит свое присутствие в Арктике, так как президент США Дональд Трамп «спровоцировал беспорядки в регионе», пригрозив захватить Гренландию.

«У нас нет другого выбора, кроме как укрепить наше присутствие в Арктике. Вопросы безопасности в Арктике находятся в центре нашего внимания», — подчеркнула она.

Министр отметила, что Канада откроет консульство в Гренландии уже в феврале 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам.