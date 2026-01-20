Baltijas balss logotype
«Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США 2 840

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
ФОТО: Global Look Press

Каллас о США и Гренландии: ни одна страна не имеет права захватывать чужие земли.

Ни одно государство не имеет права захватывать чужие земли. Таким образом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о претензиях США на Гренландию, передает Reuters.

«Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой — ни на Украине, ни в Гренландии, ни где бы то ни было в мире», — подчеркнула глава евродипломатии.

Каллас добавила, что ответ Европы на притязания президента США Дональда Трампа должен быть реалистичным и основанным на принципах.

Ранее глава евродипломатии заявила, что прямые угрозы Вашингтона ради присоединения Гренландии к США навредят как американцам, так и европейцам.

(2)
  • Д
    Дед
    20-го января

    Да? А как же латышские войны в Югославии, Сербии, Афганистане? Или это опять другое?

    14
    0
  • АП
    Алексей Попович
    20-го января

    Так то же не захват, она не понимает, американцы несут свободу угнетенному народу Гренландии от терании датских угнетателей. Это вам не это, тут понимать надо 😁

    17
    0

Видео