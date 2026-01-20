Каллас о США и Гренландии: ни одна страна не имеет права захватывать чужие земли.

Ни одно государство не имеет права захватывать чужие земли. Таким образом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о претензиях США на Гренландию, передает Reuters.

«Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой — ни на Украине, ни в Гренландии, ни где бы то ни было в мире», — подчеркнула глава евродипломатии.

Каллас добавила, что ответ Европы на притязания президента США Дональда Трампа должен быть реалистичным и основанным на принципах.

Ранее глава евродипломатии заявила, что прямые угрозы Вашингтона ради присоединения Гренландии к США навредят как американцам, так и европейцам.