В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отвали от Гренландии! В Европарламенте нецензурно обратились к Трампу
ФОТО: Global Look Press

Датский евродепутат Вистисен нецензурно призвал Трампа отвалить.

Датский депутат Европарламента (ЕП) Андерс Вистисен нецензурно призвал президента США Дональда Трампа «отвалить» на фоне его претензий на Гренландию. Его выступление транслировалось на сайте ЕП.

«Позвольте мне выразить это словами, которые Вы, возможно, поймете, господин президент — fuck off (нецензурное английское выражение, в переводе — "отвали")», — заявил евродепутат.

Выступление Вистисена было прервано в связи с бранным высказыванием политика. Спикер ЕП напомнил о правиле, согласно которому подобные фразы недопустимы на заседаниях.

Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен призвал Европу прекратить льстить Трампу в споре о принадлежности Гренландии.

#НАТО #Европарламент #Дональд Трамп #Европа #Дания #дипломатия #Гренландия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    20-го января

    Молодец,все Пра́вильно.С Трампом так и надо разговаривать,потому что другого языка он не понимает. Недавно только Трамп показал средний палец рабочему завода Форд на вопрос:Что там со списком Эпштейна?!🔯

    6
    4

