Попшой: Молдавия не исключает проведение референдума об объединении с Румынией из-за действий России.

Власти Молдавии не исключают объединение с Румынией и проведение перед этим референдума. Об этом заявил министр иностранных дел республики Михаил Попшой, передает Telegraph Moldova в Telegram-канале.

«Опасное приближение России к границам Республики Молдова может привести к тому, что власти потребуют воссоединения с Румынией», — заявил дипломат.

Накануне Попшой заявил, что Молдавия выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Аналогичное заявление сделал премьер-министр республики Александр Мунтяну в октябре 2025 года перед началом исполнения своих обязанностей.