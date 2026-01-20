Baltijas balss logotype
«Россия приближается!» Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией 4 683

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Россия приближается!» Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

Попшой: Молдавия не исключает проведение референдума об объединении с Румынией из-за действий России.

Власти Молдавии не исключают объединение с Румынией и проведение перед этим референдума. Об этом заявил министр иностранных дел республики Михаил Попшой, передает Telegraph Moldova в Telegram-канале.

«Опасное приближение России к границам Республики Молдова может привести к тому, что власти потребуют воссоединения с Румынией», — заявил дипломат.

Накануне Попшой заявил, что Молдавия выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Аналогичное заявление сделал премьер-министр республики Александр Мунтяну в октябре 2025 года перед началом исполнения своих обязанностей.

#референдум #границы #дипломатия #Молдавия #Румыния #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    20-го января

    Давно нада было.Язык один,какая Молдова?Тем более были одним государствам.

    1
    7
  • Д
    Дед
    Vairis Arlauskas
    20-го января

    Ну, исходя из вашей логики, если в Латвии у 40% граждан один язык с Россией, то 40% Латвии, нужно присоединить к России? Или это опять другое?

    4
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    21-го января

    Абсолютно несравнима и другое!Как такие мысли в голову может толка прийти?

    0
    2
  • Д
    Дед
    20-го января

    Модоване мастера считать голоса, так что я уверен, будет посчитано правильно.

    17
    1
Читать все комментарии

