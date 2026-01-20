Президент США Дональд Трамп отказался ехать на предложенный французским лидером Эммануэлем Макроном внеочередной саммит «Большой семерки» (G7) с участием России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«В настоящее время президент Трамп не планирует поездку в Париж», — заявил неназванный представитель Белого дома.

Ранее американский лидер опубликовал переписку с Макроном. В ней президент Франции предложил организовать в Париже внеочередную встречу стран G7, на которую также будут приглашены Россия и Украина. По словам Макрона, на саммит также можно было бы пригласить представителей Сирии и Дании.