У половины афганцев аннулировали разрешения на въезд в ФРГ 0 214

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: У половины афганцев аннулировали разрешения на въезд в ФРГ
ФОТО: pixabay

Когда нынешнее правительство Германии пришло к власти, более 2300 афганцев надеялись, что Берлин выполнит свое обещание принять их. Однако многим из них так и не разрешили приехать в ФРГ, пишет DW.

Почти каждому второму из 2308 афганцев, которые жили в Пакистане к моменту приходу к власти в Германии нынешней правящей коалиции и которым прежнее германское правительство уже пообещало дать разрешение на въезд в ФРГ, было в этом отказано. Такие данные приводятся в ответе немецкого правительства на парламентский вопрос от Левой партии, пишет во вторник, 20 января, газета Neue Osnabrücker Zeitung.

По данным издания, после вступления в должность в мае 2025 года нынешнего федерального правительства в Германию приехали 788 афганцев, еще около 410 человек находятся в процессе выезда из Пакистана.

Придя к власти, новое правительство в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приостановило программы приема выходцев из Афганистана . Сообщается, что за последние недели в ФРГ из Пакистана прилетели несколько сотен афганцев, имеющих разрешения на въезд, но они еще должны были пройти проверку на безопасность. Между тем сотням афганцев, напротив, было отказано во въезде.

Левая партия считает действия правительства позорными

Представительница Левой партии по вопросам политики в отношении беженцев Клара Бюнгер (Clara Bünger) подвергла действия правительства резкой критике. "То, что федеральное правительство просто бросило половину афганцев, которым угрожает опасность и которым Германия обещала въезд, безответственно, недостойно и морально недопустимо", - заявила она газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Бюнгер подчеркнула, что эти афганцы в течение нескольких лет при поддержке Германии получали в Пакистане жилье и уход в ожидании запланированного въезда в Германию. Представительница Левой партии настаивает, что Берлин не может просто отказаться от всякой ответственности за этих людей и "бросить их на произвол бесчеловечного и женоненавистнического режима талибов".

DW

#Афганистан #миграция #беженцы #Пакистан #критика #правительство #Германия #политика
