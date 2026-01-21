Baltijas balss logotype
Гренландией Трамп побуждает Европу согласиться с мирным планом по Украине: евродепутат от Латвии 1 589

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Гренландией Трамп побуждает Европу согласиться с мирным планом по Украине: евродепутат от Латвии
ФОТО: пресс-фото

В дискуссии TV24 «Пресс-клуб» по вопросу Гренландии высказался депутат Европейского парламента («Объединенный список»), инициатор движения помощи Украине «Твиттер-конвой» Рейнис Познякс, пишет "Неаткарига".

Познякс сказал, что ему трудно понять ситуацию, поскольку фактически у американцев нет никаких ограничений. Кроме того, Гренландия в какой-то момент даже просила американцев прийти и инвестировать, но они этого не сделали.

В то же время в коридорах Европейского парламента говорят, что одной из главных причин, по которой вопрос о захвате Гренландии внезапно стал актуальным, является желание заставить Украину согласиться с мирным планом.

Теперь Европа вынуждена уделять больше внимания себе — вооружаться, отправлять военные силы в Гренландию, а Украина отходит на второй план. Р. Познякс также склонен так думать. Он не может себе представить, что если США внезапно вторгнутся в Гренландию, это будет конец западной цивилизации, которая и так, мягко говоря, находится в нестабильном положении, и утром мы проснемся в совершенно другом мире.

#США #Украина #Европа #Гренландия #Европейский парламент #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    21-го января

    Трамп пригласил Нетаньяху в ,,Совет мира по Газе,,пишут СМИ. Это черный юмор? Ведь это то же самое,что Гитлер был бы приглашен в ,,Совет мира по управлению Освенцимом,,?!🔥

    7
    5

