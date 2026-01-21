Познякс сказал, что ему трудно понять ситуацию, поскольку фактически у американцев нет никаких ограничений. Кроме того, Гренландия в какой-то момент даже просила американцев прийти и инвестировать, но они этого не сделали.

В то же время в коридорах Европейского парламента говорят, что одной из главных причин, по которой вопрос о захвате Гренландии внезапно стал актуальным, является желание заставить Украину согласиться с мирным планом.

Теперь Европа вынуждена уделять больше внимания себе — вооружаться, отправлять военные силы в Гренландию, а Украина отходит на второй план. Р. Познякс также склонен так думать. Он не может себе представить, что если США внезапно вторгнутся в Гренландию, это будет конец западной цивилизации, которая и так, мягко говоря, находится в нестабильном положении, и утром мы проснемся в совершенно другом мире.