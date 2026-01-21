Из-за незначительной технической неисправности самолёт президента США Дональда Трампа во вторник был вынужден вернуться на военную базу вскоре после взлёта по пути в Швейцарию, сообщил Белый дом, пишет LETA со ссылкой на AFP.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президентский самолёт Air Force One во вторник вскоре после 23:00 (в среду после 6:00 по латвийскому времени) в целях предосторожности вернулся на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд из-за возникшей проблемы с электроснабжением.

Журналисты, сопровождавшие Трампа, сообщили, что вскоре после взлёта в самолёте на короткое время отключилось электричество.

Трамп и его команда отправятся на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария) на другом самолёте.

Трамп не раз выражал недовольство нынешними самолётами Air Force One — двумя модифицированными лайнерами Boeing 747-200B, которые используются с 1990 года, когда президентом США был Джордж Буш-старший.

В прошлом году Трамп заявил, что его администрация рассматривает альтернативы Boeing после задержки с поставкой двух новых самолётов.

Несмотря на критику, министр обороны США Пит Хегсет в мае принял в подарок от Катара самолёт Boeing 747, который после переоборудования будет использоваться как президентский. Дар стоимостью в сотни миллионов долларов вызвал множество конституционных и этических вопросов, а также обеспокоенность в связи с использованием подаренного иностранным государством самолёта для нужд президента.