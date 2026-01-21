Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мир вступил в эпоху «глобального водного банкротства» - ООН 0 359

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Мир вступил в эпоху «глобального водного банкротства» - ООН

На протяжении десятилетий человеческая деятельность, как предупреждает новый доклад, нанесла «необратимый ущерб» водным ресурсам нашей планеты.

Человеческая деятельность втолкнула мир в эпоху «глобального водного банкротства», и эксперты призывают к срочной трансформации, основанной на науке.

Новый отчёт Университета ООН (UNU) предупреждает: десятилетия вырубки лесов, загрязнения, деградации почв, чрезмерного распределения водных ресурсов и хронического истощения подземных вод, усугублённые глобальным потеплением, нанесли «необратимый ущерб» запасам планеты воды и её способности восстанавливаться.

В документе говорится, что такие понятия, как «водный стресс» и «водный кризис», больше не отражают нынешнюю суровую реальность, которая приводит к «хрупкости, перемещениям и конфликтам» по всему миру.

Что означает «водное банкротство»?

Отчёт UNU определяет водное банкротство как «устойчивое превышение изъятия поверхностных и подземных вод над возобновляемым притоком и безопасными уровнями истощения». Этот термин также предполагает «необратимую или чрезвычайно дорогостоящую утрату природного капитала, связанного с водой».

Это отличается от водного стресса, который отражает напряжённые, но обратимые ситуации, и от водного кризиса, которым описывают острые потрясения, преодолимые со временем.

Хотя далеко не каждый бассейн и каждая страна находятся в состоянии водного банкротства, ведущий автор отчёта Кавех Мадани, директор аналитического центра ООН по вопросам воды, говорит, что достаточно критически важных систем уже перешли эти пороги.

«Эти системы связаны между собой через торговлю, миграцию, климатические обратные связи и геополитические зависимости, поэтому глобальная картина рисков теперь принципиально изменена», добавляет он.

Как проявляется водное банкротство?

Речь в водном банкротстве не о том, насколько место выглядит влажным или сухим, а о балансе, учёте и устойчивости. Даже регионы, где наводнения происходят ежегодно, могут оказаться в состоянии водного банкротства, если расходуют сверх своего ежегодного «возобновляемого водного дохода».

Отчёт подчёркивает, что водное банкротство следует рассматривать в глобальной перспективе, поскольку его последствия распространяются по миру.

«На сельское хозяйство приходится подавляющая часть использования пресной воды, а продовольственные системы тесно взаимосвязаны через торговлю и цены», говорит Мадани.

«Когда нехватка воды подрывает сельское хозяйство в одном регионе, последствия прокатываются по глобальным рынкам, политической стабильности и продовольственной безопасности в других местах. В результате водное банкротство не набор изолированных локальных кризисов, а общий глобальный риск».

Мировые водные ресурсы в цифрах

Опираясь на глобальные наборы данных и последние научные свидетельства, отчёт даёт неприкрашенную картину тенденций в водной сфере, возлагая ответственность за «подавляющее большинство» проблем на деятельность человека.

В их числе 50 процентов крупных озёр мира, потерявших воду с начала 1990-х, при этом 25 процентов человечества напрямую зависят от этих источников воды, а десятки крупнейших рек теперь в течение части года не достигают моря.

За последние пять десятилетий также исчезли 410 миллионов гектаров природных водно-болотных угодий, площадь почти равная размеру ЕС. С 1970-х годов глобальные потери ледников увеличились на 30 процентов.

Засоление повредило около 100 миллионов гектаров пахотных земель, а 70 процентов крупных водоносных горизонтов (которые аккумулируют и проводят подземные воды) демонстрируют долгосрочное истощение.

«Перезагрузка» глобальной водной повестки

В отчёте утверждается, что нынешняя глобальная повестка в области водных ресурсов, в основном сосредоточенная на питьевой воде, санитарии и повышении эффективности, больше не соответствует задачам.

Документ призывает к новой повестке, которая официально признаёт состояние водного банкротства, рассматривает воду как «и ограничение, и возможность» для выполнения климатических обязательств и включает мониторинг водного банкротства в глобальную систему.

Поэтому правительствам настоятельно рекомендуют решительно бороться с загрязнением и разрушением водно-болотных угодий, поддерживать переходы для сообществ, которым предстоит менять средства к существованию, и трансформировать водоемкие отрасли, включая сельское хозяйство.

Иначе, добавляют авторы, непропорциональная нагрузка ляжет на мелких фермеров, коренные народы, малообеспеченных жителей городов, женщин и молодёжь.

«Водное банкротство становится фактором хрупкости, перемещений и конфликтов», сказал заместитель генерального секретаря ООН Тшилидзи Марвала.

«Справедливое управление этим процессом, то есть защита уязвимых сообществ и равное распределение неизбежных потерь, не является ключевым условием поддержания мира, стабильности и общественной сплочённости».

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #ООН #экология #изменение климата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В третьем квартале дефицит бюджета в Латвии был меньше, чем в среднем по ЕС
Изображение к статье: «Аномально холодно»: потепление в Арктике приносит США и Восточной Европе лютые морозы
Изображение к статье: Премьер Бельгии популярно объяснил, почему нельзя конфисковать собственность России
Изображение к статье: Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео