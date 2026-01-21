Человеческая деятельность втолкнула мир в эпоху «глобального водного банкротства», и эксперты призывают к срочной трансформации, основанной на науке.

Новый отчёт Университета ООН (UNU) предупреждает: десятилетия вырубки лесов, загрязнения, деградации почв, чрезмерного распределения водных ресурсов и хронического истощения подземных вод, усугублённые глобальным потеплением, нанесли «необратимый ущерб» запасам планеты воды и её способности восстанавливаться.

В документе говорится, что такие понятия, как «водный стресс» и «водный кризис», больше не отражают нынешнюю суровую реальность, которая приводит к «хрупкости, перемещениям и конфликтам» по всему миру.

Что означает «водное банкротство»?

Отчёт UNU определяет водное банкротство как «устойчивое превышение изъятия поверхностных и подземных вод над возобновляемым притоком и безопасными уровнями истощения». Этот термин также предполагает «необратимую или чрезвычайно дорогостоящую утрату природного капитала, связанного с водой».

Это отличается от водного стресса, который отражает напряжённые, но обратимые ситуации, и от водного кризиса, которым описывают острые потрясения, преодолимые со временем.

Хотя далеко не каждый бассейн и каждая страна находятся в состоянии водного банкротства, ведущий автор отчёта Кавех Мадани, директор аналитического центра ООН по вопросам воды, говорит, что достаточно критически важных систем уже перешли эти пороги.

«Эти системы связаны между собой через торговлю, миграцию, климатические обратные связи и геополитические зависимости, поэтому глобальная картина рисков теперь принципиально изменена», добавляет он.

Как проявляется водное банкротство?

Речь в водном банкротстве не о том, насколько место выглядит влажным или сухим, а о балансе, учёте и устойчивости. Даже регионы, где наводнения происходят ежегодно, могут оказаться в состоянии водного банкротства, если расходуют сверх своего ежегодного «возобновляемого водного дохода».

Отчёт подчёркивает, что водное банкротство следует рассматривать в глобальной перспективе, поскольку его последствия распространяются по миру.

«На сельское хозяйство приходится подавляющая часть использования пресной воды, а продовольственные системы тесно взаимосвязаны через торговлю и цены», говорит Мадани.

«Когда нехватка воды подрывает сельское хозяйство в одном регионе, последствия прокатываются по глобальным рынкам, политической стабильности и продовольственной безопасности в других местах. В результате водное банкротство не набор изолированных локальных кризисов, а общий глобальный риск».

Мировые водные ресурсы в цифрах

Опираясь на глобальные наборы данных и последние научные свидетельства, отчёт даёт неприкрашенную картину тенденций в водной сфере, возлагая ответственность за «подавляющее большинство» проблем на деятельность человека.

В их числе 50 процентов крупных озёр мира, потерявших воду с начала 1990-х, при этом 25 процентов человечества напрямую зависят от этих источников воды, а десятки крупнейших рек теперь в течение части года не достигают моря.

За последние пять десятилетий также исчезли 410 миллионов гектаров природных водно-болотных угодий, площадь почти равная размеру ЕС. С 1970-х годов глобальные потери ледников увеличились на 30 процентов.

Засоление повредило около 100 миллионов гектаров пахотных земель, а 70 процентов крупных водоносных горизонтов (которые аккумулируют и проводят подземные воды) демонстрируют долгосрочное истощение.

«Перезагрузка» глобальной водной повестки

В отчёте утверждается, что нынешняя глобальная повестка в области водных ресурсов, в основном сосредоточенная на питьевой воде, санитарии и повышении эффективности, больше не соответствует задачам.

Документ призывает к новой повестке, которая официально признаёт состояние водного банкротства, рассматривает воду как «и ограничение, и возможность» для выполнения климатических обязательств и включает мониторинг водного банкротства в глобальную систему.

Поэтому правительствам настоятельно рекомендуют решительно бороться с загрязнением и разрушением водно-болотных угодий, поддерживать переходы для сообществ, которым предстоит менять средства к существованию, и трансформировать водоемкие отрасли, включая сельское хозяйство.

Иначе, добавляют авторы, непропорциональная нагрузка ляжет на мелких фермеров, коренные народы, малообеспеченных жителей городов, женщин и молодёжь.

«Водное банкротство становится фактором хрупкости, перемещений и конфликтов», сказал заместитель генерального секретаря ООН Тшилидзи Марвала.

«Справедливое управление этим процессом, то есть защита уязвимых сообществ и равное распределение неизбежных потерь, не является ключевым условием поддержания мира, стабильности и общественной сплочённости».