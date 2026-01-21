Президент России Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира, предложенный президентом США Дональдом Трампом, за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.

Путин заявил, что Москва готова внести свой членский взнос в Совет мира в размере 1 млрд долларов. Однако, по его словам, речь идет о средствах из замороженных в США российских активов.

Хозяин Кремля также сказал, что получил от Трампа личное приглашение к членству в Совете мира по Сектору Газы. В то же время Путин поручил Министерству иностранных дел РФ "проконсультироваться с партнерами", прежде чем принять приглашение.

Между тем Европейские страны продолжают отказываться от присоединения к создаваемому Трампом «Совету мира».

Германия не будет участвовать в «Совете мира», пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в немецком МИД. Издание цитирует внутренний документ МИД, в котором говорится, что ФРГ «не может вступить в «Совет мира» в нынешней форме», которую предложил Трамп.

Не дала пока своего согласия на участие в Совете мира даже премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая традиционно поддерживает инициативы Трампа. Она сказала, что сейчас не может присоединиться к «Совету мира», так как нужно больше времени, чтобы изучить этот шаг.

Ранее от участие в Совете мира отказались Британия, Швеция, Норвегия и Франция.

Отметим, что к настоящему моменту к Совету мира присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко, Турция, Пакистан, Албания, Аргентина, Бахрейн, частично признанное Косово, Парагвай, Индонезия, Азербайджан, Катар, Египет, Иордания, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, Израиль и Венгрия.

Крупнейшие незападные страны, приглашенные в Совет - Россия, Китай, Индия и Бразилия, пока согласия не дали.

Таким образом, из 58 приглашенных к участию в Совете пока свое согласие дало меньшинство - 21 страны.