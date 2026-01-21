Baltijas balss logotype
Путин предложил Трампу миллиард долларов. Но сначала Трамп должен его разморозить 2 1726

Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Президент России Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира, предложенный президентом США Дональдом Трампом, за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.

Путин заявил, что Москва готова внести свой членский взнос в Совет мира в размере 1 млрд долларов. Однако, по его словам, речь идет о средствах из замороженных в США российских активов.

Хозяин Кремля также сказал, что получил от Трампа личное приглашение к членству в Совете мира по Сектору Газы. В то же время Путин поручил Министерству иностранных дел РФ "проконсультироваться с партнерами", прежде чем принять приглашение.

Между тем Европейские страны продолжают отказываться от присоединения к создаваемому Трампом «Совету мира».

Германия не будет участвовать в «Совете мира», пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в немецком МИД. Издание цитирует внутренний документ МИД, в котором говорится, что ФРГ «не может вступить в «Совет мира» в нынешней форме», которую предложил Трамп.

Не дала пока своего согласия на участие в Совете мира даже премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая традиционно поддерживает инициативы Трампа. Она сказала, что сейчас не может присоединиться к «Совету мира», так как нужно больше времени, чтобы изучить этот шаг.

Ранее от участие в Совете мира отказались Британия, Швеция, Норвегия и Франция.

Отметим, что к настоящему моменту к Совету мира присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко, Турция, Пакистан, Албания, Аргентина, Бахрейн, частично признанное Косово, Парагвай, Индонезия, Азербайджан, Катар, Египет, Иордания, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, Израиль и Венгрия.

Крупнейшие незападные страны, приглашенные в Совет - Россия, Китай, Индия и Бразилия, пока согласия не дали.

Таким образом, из 58 приглашенных к участию в Совете пока свое согласие дало меньшинство - 21 страны.

#США #Дональд Трамп #Европа #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го января

    И у Латвии вероятно тоже имеется непреодолимое желание вступить, но вот где взять миллиард?

    3
    2
  • A
    Aleks
    22-го января

    Бывший пилот Израиля ШАПИРА -Нынешнее руководство Израиля -это еврейские нацисты-расисты и они вместе с теми ,кто принимал участие в геноциде в Газе,должны сидеть десятилетиями. P .S.И как с нацистами за одним столом будет сидеть Лукашенко,когда в Белоруссии от рук нациков пострадал каждый четвертый белорус?! Как могут сидеть за одним столом с еврейскими нацистами главы этих 21 стран,если только они сами являются еврейскими нацистами.... Какого хрена туда занесло Лукашенко?Вот это вопрос 😈🔯👽

    6
    7

