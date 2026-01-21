Baltijas balss logotype
США задержали ещё один танкер в Карибском море 0 709

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США задержали ещё один танкер в Карибском море

Вооружённые силы США задержали ещё один нефтяной танкер в Карибском море, во вторник сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM), пишет LETA со ссылкой на DPA.

Моторное судно Sagitta нарушило блокаду, установленную президентом США Дональдом Трампом в отношении танкеров, подпадающих под санкции, говорится в записи SOUTHCOM на платформе X.

США взяли на себя обязательство "обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только та нефть, поставки которой правильно и законно скоординированы", заявило SOUTHCOM, добавив, что операция прошла "без инцидентов".

Это уже седьмой танкер, задержанный за последние недели после того, как Трамп объявил о "полной блокаде всех санкционированных нефтяных танкеров", следующих в Венесуэлу или из неё.

Трамп обвиняет Венесуэлу в краже нефти, земли и других активов у США и заявил, что эти активы необходимо вернуть.

США значительно усилили своё присутствие в Карибском море. В последние месяцы в регион были направлены дополнительные боевые самолёты и крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford.

3 января вооружённые силы США в ходе военной операции в Каракасе задержали авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его в США. В нью-йоркском суде против Мадуро выдвинуты обвинения в наркопреступлениях.

Трамп дал понять, что США намерены контролировать торговлю нефтью Венесуэлы как способ давления на правительство в Каракасе.

#США #нефть #санкции #Венесуэла #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
