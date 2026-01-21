Красные бейсболки у многих ассоциируются с Дональдом Трампом. Однако теперь в Дании головные уборы такого типа приобрели совсем иное значение, став символом протеста из-за вопроса о Гренландии, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

После повторных заявлений президента США о желании приобрести Гренландию, тысячи людей в минувшие выходные вышли на улицы Копенгагена и Нуука, чтобы выразить поддержку этому арктическому острову. Наряду с флагами Гренландии и протестными плакатами, одним из самых заметных символов сопротивления стали ироничные кепки в стиле MAGA.

Вместо надписи «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») на них можно увидеть лозунги «Make America Go Away!» («Пусть Америка убирается прочь») или другой популярный вариант, обыгрывающий известное датское выражение с названием столицы Гренландии, означающее «С нас довольно».

Кепки сознательно повторяют дизайн головного убора из кампании Трампа, но несут острое и ироничное послание.

Спрос на эти кепки резко возрос в последние недели. Небольшая партия, изначально выпущенная в одном из магазинов одежды Копенгагена, была распродана за считанные часы после того, как фотографии распространились в социальных сетях. Владелец магазина в срочном порядке заказал ещё сотни кепок, часть из которых была роздана бесплатно во время протестов. Все доходы от продажи будут пожертвованы в благотворительную организацию помощи детям Гренландии.

ТВ3