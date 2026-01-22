Тёплые воды Арктики и холодная континентальная суша вместе растягивают пресловутый полярный вихрь так, что уже в конце этой недели он обрушит на большую часть США разрушительную волну зимней непогоды. В стране ожидаются обширные зоны суровых температур ниже нуля, обильные снегопады и лёд, валящий линии электропередачи.

Метеорологи говорят, что восточные две трети страны находятся под угрозой зимнего шторма, который по разрушительности может соперничать с крупным ураганом и отчасти берёт начало в Арктике, где происходит потепление из-за изменения климата. Они предупреждают, что леденящий холод, вероятно, сохранится до конца января и начала февраля, а значит, снег и лёд будут таять очень долго.

Согласно прогнозам, шторм, который начнётся в пятницу, протянется от Нью-Мексико до Новой Англии и охватит Глубокий Юг. Около 230 миллионов человек столкнутся с температурами −7 °C и ниже, а примерно 150 миллионов, по данным Национальной метеорологической службы, вероятно, попадут под снег и лёд; многие американцы получат и то и другое.

Чем вызвана холодная волна в США?

Полярный вихрь, область пронизывающе холодного воздуха, которая обычно остаётся запертой в северной Канаде и Аляске, вытягивается волной в верхней атмосфере, которая тянется от относительно свободной ото льда части Арктики и покрытой снегом Сибири. Когда леденящий холод пройдёт по США, он встретится с влагой, поступающей у берегов Калифорнии и из Мексиканского залива, что создаст во многих районах парализующие обледенение и снегопады.

Истоки этой системы — в Арктике, где относительно более высокие температуры подпитывают полярный вихрь и помогают проталкивать его холодный воздух на юг.

«Атмосфера выстроилась таким образом, что рисунок „тёплая Арктика, холодный континент“ как будто зафиксировался», сказал Мау. «И речь не только о Северной Америке: суша от Восточной Европы до Сибири тоже исключительно холодная. Всё полушарие погрузилось в глубокую стужу».

Сокращение морского льда усугубляет экстремальную зимнюю погоду

Ещё в октябре 2025 года изменения в Арктике и низкая площадь морского льда сформировали предпосылки для такого растянутого полярного вихря, который приносит в США суровую зимнюю погоду, рассказал специалист по зимней погоде Джуда Коэн, научный сотрудник MIT.

Мощные снегопады в Сибири усилили противоборство атмосферных процессов, искажающее форму обычно почти кругового воздушного потока. Эти условия, по его словам, «слегка сместили шансы» в пользу растяжения полярного вихря.

Коэн был соавтором исследования, опубликованного в июле 2025 года, которое показало рост числа событий растянутого полярного вихря, связанных с всплесками суровой зимней погоды в центральной и восточной частях США за последнее десятилетие. По словам Коэна, отчасти это связано с тем, что резко малая площадь льда в Баренцевом и Карском морях помогает запустить волновой рисунок, который в конечном итоге приводит к холодным вторжениям в США. Потепление Арктики вызывает более быстрое сокращение льда в этом регионе по сравнению с другими местами, как показали исследования.

По данным Национального центра по изучению снега и льда, арктический морской лёд сейчас имеет рекордно малую площадь для этого времени года.

Где ударит зимняя непогода

Центр растянутого полярного вихря к утру пятницы окажется где-то над Дулутом, штат Миннесота, что принесёт «долгую и жестокую стужу», сказал Мау. Температуры на Севере и в Среднем Западе опустятся почти до предельных значений, вплоть до −32...−34 °C, отметил он. Средняя минимальная температура по континентальной части США будет держаться около −12...−11 °C в субботу, воскресенье и понедельник, добавил Мау.

Два Великих озера, Эри и Онтарио, могут покрыться льдом, что хотя бы немного снизит знаменитые снегопады, обусловленные озёрным эффектом, добавил Мау.

Синоптик Национальной метеорологической службы Зак Тейлор из Национального центра прогнозирования погоды сообщил, что большинство районов к востоку от Скалистых гор испытают воздействие леденящего холода, снега или льда. Коварный ледяной дождь может протянуться от южных равнин через центральный Юг и до Каролин, сказал он.

«Мы видим потенциал серьёзного обледенения — такого, которое может вызвать значительные или широкомасштабные отключения электроэнергии или, возможно, серьёзные повреждения деревьев», сказал он.

А если льда не будет, можно ожидать «ещё одну значительную полосу сильных снегопадов», сказал Тейлор. Он добавил, что пока рано предсказывать высоту снегопадов, но «значительные накопления снежного покрова» возможны «в регионе Озарк, в долинах Теннесси и Огайо, в центральных Аппалачах, затем в Среднеатлантическом регионе и, возможно, в отдельных районах северо-востока».