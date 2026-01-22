США арестовали правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, но президент РФ Владимир Путин все еще на свободе и предлагает замороженные российские активы за участие в "Совете мира", созданном президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Выступая в четверг, 22 января, после переговоров сДональдом Трампом, он раскритиковал недостаточную решимость европейцев в обороне континента и принятии мер, необходимых для окончания войны РФ против Украины, в то время как Россия "пытается заморозить украинцев насмерть".

Зеленский призвал Запад принять еще более жесткие санкции против России и остановить экспорт нефти из РФ на танкерах "теневого флота". Он подверг критике отказ ЕС от плана по использованию замороженных российских средств для репарационного кредита Украине. Зеленский также раскритиковал бездействие Европы на фоне жестокого подавления протестов в Иране и во время протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.

Зеленский: к такой Европе Трамп не будет прислушиваться

По словам украинского президента, к такой Европе Трамп и далее не будет прислушиваться. Американский президент учредил "Совет мира", но у европейцев даже нет единой позиции в этом отношении, заявил Зеленский.

При этом без США не будут работать гарантии безопасности для Украины после окончания войны, подчеркнул он, назвав прошедшую в Давосе встречу с Трампом продуктивной и содержательной.

Трамп назвал встречу с Зеленским "хорошей", переговоры продолжались около часа. Отвечая после них на вопрос журналистов о том, какое послание российскому президенту Владимиру Путину он хотел бы передать, Трамп заявил, что война РФ против Украины должна завершиться. Он также отметил, что обе стороны стремятся к миру.

Трамп: Зеленский готов к заключению сделки

Выступая с речью в Давосе накануне, Трамп выразил уверенность, что украинский президент готов к заключению сделки. "Я думаю, что могу сказать, что мы подошли к этому довольно близко", - заявил он. Президент США вновь подчеркнул, что война в Украине, продолжающаяся почти четыре года, должна быть прекращена.

Встреча Зеленского с Трампом состоялась за несколько часов до переговоров спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Сам Зеленский еще 20 января отмечал, что из-за продолжающихся российских воздушных атак у него много неотложных дел в Украине. Поэтому он поедет в Швейцарию лишь в случае, если будет подготовлен документ для подписания или появятся новые конкретные обещания помощи, в том числе по поставкам средств противовоздушной обороны. Однако президент США Трамп высказал в Давосе желание встретиться с президентом Украины.