Девять мусульманских стран согласились присоединиться к созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира по Газе, заявило в среду Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Министры иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Турции приняли "совместное решение" о присоединении их стран к этому совету, который будет возглавлять Трамп, говорится в совместном заявлении. В нём также отмечается, что они поддерживают "мирные усилия" Трампа по прекращению вооружённого конфликта в секторе Газа.

Позже Министерство иностранных дел Кувейта сообщило в платформе X, что эта страна также согласилась присоединиться к Совету мира по Газе.

Администрация Трампа разослала приглашения присоединиться к Совету мира по Газе десяткам мировых лидеров. Также страны были призваны внести до миллиарда долларов США за постоянное место в правлении Совета мира. В заявлении Саудовской Аравии этот платёж не упоминается.

Совет мира создан в рамках мирного плана Трампа по прекращению войны в Газе и должен контролировать управление этой территорией в переходный период. Однако дипломаты, ознакомившиеся с уставом совета, указали, что это открытый вызов ООН. По всей видимости, США стремятся значительно расширить полномочия Совета мира, включив в его задачи содействие стабильности и разрешение конфликтов по всему миру.

Франция и Норвегия отказались присоединяться к Совету мира по Газе.

Нетаньяху принял приглашение присоединиться к нему, но выразил возражения против включения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и катарского дипломата Али аль-Тавади в состав правления Совета мира по Газе.