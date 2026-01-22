Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Девять мусульманских стран согласились присоединиться к Совету мира по Газе Трампа 1 642

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девять мусульманских стран согласились присоединиться к Совету мира по Газе Трампа
ФОТО: пресс-фото

Девять мусульманских стран согласились присоединиться к созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира по Газе, заявило в среду Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Министры иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Турции приняли "совместное решение" о присоединении их стран к этому совету, который будет возглавлять Трамп, говорится в совместном заявлении. В нём также отмечается, что они поддерживают "мирные усилия" Трампа по прекращению вооружённого конфликта в секторе Газа.

Позже Министерство иностранных дел Кувейта сообщило в платформе X, что эта страна также согласилась присоединиться к Совету мира по Газе.

Администрация Трампа разослала приглашения присоединиться к Совету мира по Газе десяткам мировых лидеров. Также страны были призваны внести до миллиарда долларов США за постоянное место в правлении Совета мира. В заявлении Саудовской Аравии этот платёж не упоминается.

Совет мира создан в рамках мирного плана Трампа по прекращению войны в Газе и должен контролировать управление этой территорией в переходный период. Однако дипломаты, ознакомившиеся с уставом совета, указали, что это открытый вызов ООН. По всей видимости, США стремятся значительно расширить полномочия Совета мира, включив в его задачи содействие стабильности и разрешение конфликтов по всему миру.

Франция и Норвегия отказались присоединяться к Совету мира по Газе.

Нетаньяху принял приглашение присоединиться к нему, но выразил возражения против включения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и катарского дипломата Али аль-Тавади в состав правления Совета мира по Газе.

Читайте нас также:
#ООН #дипломатия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    22-го января

    9 мусульманских стран,где у руля такие же иудеи как ,,новоиспеченный шах,,Реза Пехлеви. ,,Совет мира по Газе,, Оттяпали у Палестинцев территорию,убили 300-400 тыс.населения,включая женщин и детей и теперь надо мир устанавливать? Да его можно было установить на щелчок,если бы в ООН,в правительствах различных стран не сидели нацисты-евреи,не добитые в Великую отечественную. Трамп всю свою ответственность за геноцид и ответственность фашиста Нетаньяху хочет переложить на Совет мира,ведь они никак не повлияют не на нацистов Израиля,ни на ставленника сионистов Трампа. А тут ещё Ливия и Диван на подходе,на земли которых засматривается Израиль. Но ,,Совет мира,,же по Газе? Поэтому на остальные территории он ,вроде как,и не распространяется? Бог сотворил Небо и Землю А черт Gидовскую Семью. Такая присказка была в России времена Левы Троцкого 🔯👽😈

    3
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер-министр Японии распустила парламент
Изображение к статье: Politico опасается «растущего раскола в трансатлантическом альянсе». Иконка видео
Изображение к статье: РФ проведет первые трехсторонние переговоры с Украиной и США
Изображение к статье: В ЕС серьёзно сомневаются в Совете мира Трампа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео