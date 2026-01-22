Чилийский ВМФ готовится пристально следить за прибытием китайского исследовательского судна «Тань Со И Хао» в Вальпараисо. Хотя судно является частью совместной с чилийскими институтами научной экспедиции по изучению желоба Атакама, его история вызвала обеспокоенность в ряде стран из-за возможной деятельности двойного назначения, включая разведывательные возможности.

«Тань Со И Хао», которым управляет Институт наук и инженерии глубоководных морей (IDSSE) Академии наук Китая, — это судно, оборудованное 11 передовыми лабораториями, системами высокоточного зондирования и способное спускать обитаемый глубоководный аппарат «Фэньдоучже» (Fendouzhe), который может достигать глубин более 10 900 метров, что было продемонстрировано в Марианской впадине в 2020 году.

Экспедиция JCATE (Совместная китайско-чилийская экспедиция в желоб Атакама) направлена на исследование гадальных экосистем в желобе Атакама с созданием океанографических станций в исключительной экономической зоне Чили. В инициативе участвуют исследователи из Института тысячелетия по океанографии (IMO) Университета Консепсьона, а также эксперты из других учебных заведений, таких как Папский католический университет Чили, Университет Вальпараисо и Национальная геологическая и горная служба Чили (Sernageomin).

Согласно утвержденному ВМФ графику, судно отправилось из Вальпараисо 19 января, сделает остановку в Антофагасте 9 февраля, продолжит путь в район желоба и вернется в Вальпараисо 3 марта, прежде чем отправиться обратно на свою базу на Хайнане, Китай.

Предпосылки для международной озабоченности

Судно «Тань Со И Хао» не является незнакомцем для органов обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. В течение 2025 года за ним пристально следила Австралия, пока оно находилось вблизи маршрутов подводных кабелей связи — критически важной инфраструктуры для интернета и военных коммуникаций. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз публично заявил, что «предпочел бы, чтобы этого судна там не было», хотя и подтвердил, что Силы обороны отслеживали его перемещения, не раскрывая оперативных деталей.

Эксперты указывают на двойной характер этих китайских судов. Малкольм Дэвис, аналитик из Австралийского института стратегической политики (ASPI), пояснил, что такие суда могут проводить картирование батиметрических и океанографических условий, полезное как для науки, так и для будущих подводных операций. По словам Рея Пауэлла из проекта SeaLight (Стэнфордский университет), «в Китае вещи редко бывают чисто научными»; информация о подводном рельефе ценна для подводных сил, включая те, что оснащены баллистическими ракетами.

Исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS) за 2024 год проанализировало 64 китайских исследовательских судна, действовавших в Индийском океане в период с 2020 по 2023 год, и классифицировало несколько из них, включая «Тань Со И Хао», как «представляющие риск» из-за их связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), заходов в военные порты и аномальных моделей поведения. Эйден Пауэрс-Риггс, один из авторов доклада, подчеркнул, что судно соответствовало всем трем установленным индикаторам угрозы.