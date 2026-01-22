Baltijas balss logotype
Командующий НВС: «Россия держит нас в списке для наказания». А Мамыкин уже приготовил розги - «Орешник» 10 1944

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Командующий НВС: «Россия держит нас в списке для наказания». А Мамыкин уже приготовил розги - «Орешник»
ФОТО: LETA

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданc заявил, что Латвия рассматривается Россией как объект давления и находится в ее "списке для наказания". Однако возможное нападение на НАТО не является неизбежным и зависит от множества факторов, включая меры, которые сами страны Альянса способны принять заранее.

По словам Пуданса, обсуждение демонтажа или подрыва железнодорожной инфраструктуры не является официальной позицией военных, но рассматривается как один из потенциальных инструментов сдерживания. Такие меры могут вынудить противника пересмотреть планы, однако их эффект будет, скорее всего, краткосрочным. Ключевой вопрос заключается в том, хватит ли времени для реализации подобных решений в случае реальной угрозы.

Командующий отметил, что подходы Латвии, Эстонии и Литвы различаются из-за географии и международных обязательств. В частности, Литва связана соглашениями о транзите в Калининградский эксклав, тогда как в Эстонии важную роль играют мосты на приграничных железнодорожных линиях.

Говоря о военной уязвимости страны, Каспар Пуданc признал нехватку оперативной глубины обороны, но подчеркнул, что современные конфликты требуют иного подхода. Основная задача — остановить противника уже на границе, а не в глубине территории. В этом контексте важную роль играет создание Балтийской линии обороны, которая должна усилить природные преграды искусственными инженерными сооружениями.

Среди сильных сторон Латвии командующий назвал географию, особенности местности, а также потенциал общественной сплоченности. При этом он указал, что оборонительная позиция изначально ставит страну в менее выгодные условия по сравнению с противником, который сам выбирает момент и направление атаки.

Также, по мнению военного эксперта, важна цель, которую Россия хотела бы достичь:

"То, что мы на их "списке для наказания", — очевидно. Так было и раньше, а теперь тем более, чтобы нам или кому‑то другому показать, что мы находимся в зоне влияния России, которую она может легко контролировать".

Отдельно Пуданc подчеркнул значение союзников. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО стратегическая глубина региона увеличилась, что позволяет планировать тыловую поддержку и логистику за пределами досягаемости российских ударов. В долгосрочной перспективе, по его словам, Латвии и ее партнерам необходимо развивать возможности противодействия дальнобойным средствам поражения и быть готовыми воздействовать на инфраструктуру противника там, откуда исходит угроза.

Между тем бывший латвийский журналист и экс-депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин в эфире подконтрольного Кремлю телеканала «Россия-1» в программе Владимира Соловьева позволил себе открытые призывы к убийству бывших сограждан, жителей стран Балтии. Комментируя возможные удары по региону, он заявил, что за этим «можно спокойно наблюдать с попкорном», добавив, что жителей Латвии, Литвы и Эстонии «не жалко».

«Раскол в политических элитах в Европейском союзе продолжается. Мне все это нравится. Пусть они умрут. Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Нельзя прощать. Если уже тренироваться "Орешником", без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте ударим по Прибалтике. Их не жалко», — заявил Андрей Мамыкин.

Оставить комментарий

(10)
  • Д
    Дед
    22-го января

    А Россия держит Латвию для наказания за фашизм? Знают твари, что рано или поздно всех фашистов призовут к ответу. Геноцид - военное преступление не имеющее срока давности.

    24
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    22-го января

    Напоминай об этом себе дед почаще, чтоб, когда придет пора отвечать за все, совтворенное плешивым недомерокм, которым ты так восхищяешься, ты не сильно удивлялся. И детишкам своим завещай, чтоб не верещали про нарушения их правей человека, потому что карма - она такая, догнать может и в следующих поколениях. Ну вот как тебя догнала за грехи совка (и еще по ооочень мягкому сценарию, следующий заход вероятно будет значительно жестче и кровавей).

    1
    31
  • С
    Сарказм
    22-го января

    Какая же все таки мразота этот мамыкин. И пусть его тявканье не интересует вообще никого, но призывать ракеты на головы твоих друзей, родственников, коллег, причем не потому что ему кто-то угрожает, а просто у подкрамливающих его хозяев концептуальные расхождения о политическим вопросам с соседями - тьфу падаль подзаборная. Впрочем чему удивляться, русскомирец вульгарис, для них это норма.

    5
    26
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Сарказм
    22-го января

    Мразота,слишкам мяхка для него.А здес строил из себя...

    4
    14
  • З
    Злой
    22-го января

    Повторюсь- мания величия, никто такое оружие дорогое для такой маленькой странишки применять не будет

    24
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    22-го января

    Соловей и Мамыкин забыл,што здес много и русских.Эта какую надо имет балную голову,такое сказат?

    8
    15
  • 22-го января

    очередные домыслы

    18
    3
  • A
    Aleks
    22-го января

    Том том ДНК покажи,,,семит,, Хренов...Ты просто европейский еврей,а не семит.👽😈 А ещё,видимо,дерьмовый еврей.

    3
    11
  • A
    Aleks
    22-го января

    И надо бы,чтобы вдарили и чтобы по еврейчикам ,поддерживающим здесь Путина,а заодно и по русским,считающим,что еврей Шеломов за ,,русский мир,, Может тогда глаза откроются...Еврей Мамыкинс на еврейской тусовке на федеральном канале предлагает ударить по Латвии.А то ,что тут русские проживают хотя бы,не говоря о других ЛЮДЯХ -,его это не волнует как не волнуют таких же в Израиле палестинцы...😈👽🔯

    5
    21
  • ТТ
    Тим Тим
    Aleks
    22-го января

    И надо,что-бы вдарили.....,ты эту антисимитскую хрень из подземного бункера пишешь или опять таблетки закончились?

    28
    1
Читать все комментарии

