Машинисты поездов в Испании в среду объявили о трёхдневной забастовке в феврале после двух недавних железнодорожных аварий, в результате которых погибли 44 человека, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Во вторник в Каталонии в железнодорожной аварии погиб машинист, ещё 37 человек получили ранения.

Авария произошла в то время, когда в Испании уже были объявлены трёхдневные национальные траурные мероприятия по погибшим в результате столкновения двух высокоскоростных поездов, случившегося в воскресенье в Андалусии. В той катастрофе погибли 43 человека — это крупнейшая железнодорожная трагедия в стране за последние более чем десять лет.

Эти трагедии вызвали сомнения в безопасности железнодорожного сообщения в Испании, которая гордится второй по величине в мире сетью высокоскоростных поездов и куда в последние годы были вложены огромные инвестиции.

Забастовка пройдёт с 9 по 11 февраля и затронет все железнодорожные компании. Это "единственный законный путь, оставшийся у работников, чтобы потребовать восстановления безопасности железнодорожной системы" для персонала и пользователей, заявили в профсоюзе машинистов Semaf.

Профсоюз отметил, что обе аварии стали "переломным моментом" после того, как многочисленные сообщения о "плохом состоянии путей" оставались без внимания "месяцами, а то и годами".

"Мы понимаем настроение и требования машинистов, но не согласны с тем, что всеобщая забастовка — это наилучший способ их выразить", — заявил на пресс-конференции в Мадриде министр транспорта Оскар Пуэнте.

Ранее в интервью министр подчеркнул, что обе аварии "совершенно не связаны между собой".