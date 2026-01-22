В швейцарском Давосе завершилась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Переговоры в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ ) продолжались около часа, заявил в четверг, 22 января, Белый дом.

По их окончанию Трамп заявил журналистам, что встреча с Зеленским прошла хорошо. Война РФ против Украины должна завершиться, указал он, отвечая на вопрос, какое послание российскому президенту Владимиру Путину он хотел бы передать. Он также заявил, что обе стороны стремятся к миру.

Трамп: Зеленский готов к заключению сделки

Выступая с речью в Давосе накануне, Трамп сообщил о планах встретиться с Зеленским и выразил уверенность, что украинский президент готов к заключению сделки. "Я думаю, что могу сказать, что мы подошли к этому довольно близко", - заявил он. Президент США вновь подчеркнул, что война в Украине, продолжающаяся почти четыре года, должна быть прекращена.

Встреча Зеленского с Трампом состоялась за несколько часов до переговоров спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Сам Зеленский еще 20 января отмечал, что из-за продолжающихся российских воздушных атак у него много неотложных дел в Украине. Он поедет в Швейцарию лишь в случае, если будет подготовлен документ для подписания или появятся новые конкретные обещания помощи, в том числе по поставкам средств противовоздушной обороны, заявил он.