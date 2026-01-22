Baltijas balss logotype
В Испании при столкновении поезда с краном пострадали люди 0 311

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Испании при столкновении поезда с краном пострадали люди

Новый инцидент произошел на фоне двух смертоносных железнодорожных аварий в Испании в последние дни. Вблизи Картахены пассажирский поезд столкнулся с краном, пострадали несколько человек.

В Испании в четверг, 22 января, произошел новый инцидент на железной дороге после двух смертоносных аварий в последние дни - пассажирский поезд столкнулся с краном в районе портового города Картахена на юго-востоке Испании, сообщила испанская железнодорожная компания Renfe. В результате аварии несколько человек получили легкие травмы.

По данным Renfe, движение поездов между Картахеной и расположенным примерно в получасе езды населенным пунктом Лос-Ньетос было прервано. Представитель компании подчеркнул, что кран не принадлежал железнодорожному оператору.

По информации спасательных служб, авария произошла в населенном пункте Алумбрес. При этом в Renfe отметили, что столкновение не привело к сходу пригородного поезда с рельсов.

Две смертоносные железнодорожные аварии

Только в минувшее воскресенье в районе Адамус в южном регионе Андалусия скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом, который также потерпел крушение.

По данным властей, в результате той аварии погибли 43 человека, десятки пострадавших были госпитализированы. Катастрофа произошла на прямом участке пути, причины трагедии расследуются.

Во вторник вечером вблизи Барселоны поезд пригородного сообщения наехал на лежавшие на путях обломки обрушившейся стены. В результате погиб сотрудник каталонского оператора пригородных перевозок Rodalies de Catalunya, еще 37 пассажиров получили травмы.

Реакция профсоюзов

После двух смертоносных крушений испанский профсоюз машинистов объявил о проведении трехдневной забастовки, которая должна начаться 9 февраля. Локомотивные бригады требуют усиления мер безопасности на железных дорогах Испании.

#Испания #железная дорога #транспорт #безопасность #поезд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
