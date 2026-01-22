На трехстороннюю встречу с РФ и США в Объединенные Арабские Эмираты поедет вся переговорная группа от Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Давосе.

"Военные должны быть присутствовать. Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков. Посмотрим, каким будет результат. Два дня будут работать", – сказал Зеленский.

Он добавил, что пока не знает, чего ожидать от этой встречи. В то же время он отметил, что на ней Украина увидит, готова ли РФ обсуждать различные пункты мирного плана.

"Тогда я получу информацию от них, они скажут, какое настроение на переговорах, нашли ли они какие-то точки соприкосновения. Я думаю, мы в том моменте, когда если все стороны будут много работать, мы закончим эту войну. Но если кто-то будет играть в игры, война будет продолжаться", – добавил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее об организации трехсторонней встречи Украины, РФ и США сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что встреча в ОАЭ пройдет 23 и 24 января.

Также Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что украинско-американские документы о прекращении войны "почти готовы". По его словам, Россия также должна быть готова завершить эту войну, а потому давление на Москву должно расти, как и поддержка Украины.

Украина хочет закончить войну с Россией, и президент США действительно может это сделать, поскольку имеет прямой диалог с Путиным. Об этом во время общения с журналистами в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не каждый имеет диалог. Он имеет его на одном уровне. Я думаю, что США значительно сильнее РФ. И вы можете видеть на примере этой войны, что США сильнее РФ. Именно поэтому я думаю, что он может сделать это. Возможно, они хотят найти компромиссы. Мы открыты к различным шагам. Но я говорю, что это должны быть компромиссы с обеих сторон. Россияне не выиграли эту войну и они этого не сделают", - сказал Зеленский.

В то же время президент заявил, что он не уверен, хочет ли на самом деле Путин завершать войну на тех условиях, в которых он находится сейчас. В частности, с теми потерями и без достижения целей, которые он ставил в начале войны.

"Но их экономика действительно устала. Их армия очень устала. Наша армия тоже устала, но мы честны, мы говорим об этом. Мы делаем все, что можем, с нашей армией. И они делают все, что могут. Но 35 тысяч погибших российских военных в месяц. И эта цифра будет расти. Это большие потери, их дело, заканчивать войну или нет", - добавил Зеленский.