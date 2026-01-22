Президент Украины заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США согласован. По его словам, соглашение должно быть подписано президентами и затем направлено на ратификацию в национальные парламенты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом по вопросу американских гарантий безопасности для Украины , подвергшейся российской агрессии. Об этом Зеленский сообщил в четверг, 22 января, журналистам после встречи с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам главы украинского государства, тема гарантий безопасности "закрыта". "Документ должен быть подписан сторонами, президентами, а затем направлен в национальные парламенты", - сказал Зеленский.

После переговоров с Трампом он вновь подчеркнул, что без участия США система гарантий безопасности для Украины невозможна. Зеленский отметил, что Великобритания и Франция заявили о готовности обеспечить возможный режим прекращения огня на месте, однако "без США гарантии безопасности не работают".

Будущее восточной Украины остается открытым

Зеленский также указал, что вопросы, связанные с будущим восточных регионов Украины , пока остаются не решенными. "Речь идет о восточной части нашей страны, о земле. Это вопрос, который мы еще не решили", - сказал он, добавив, что эту тему, по его мнению, обсуждал спецпосланник США Стив Уиткофф.

Ранее в тот же день Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта находятся на продвинутой стадии, и между Киевом и Москвой остается "только одна проблема". Конкретные детали он не раскрыл. В момент заявления Уиткофф вновь находился в Москве.

Россия, которая контролирует около 20 процентов территории Украины, в рамках возможного соглашения настаивает на полном контроле над Донбассом . Киев эти требования отвергает.

Дипломатические усилия продолжаются

Интенсивные дипломатические попытки добиться завершения российско-украинской войны продолжаются уже несколько месяцев. На переговорах рассматривается обновленная версия мирного плана, первоначально предложенного США.

В четверг Зеленский анонсировал переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах между представителями США, Украины и России.