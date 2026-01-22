Baltijas balss logotype
Зеленский: «Договорились с США по гарантиям безопасности» 2 564

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский: «Договорились с США по гарантиям безопасности»
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США согласован. По его словам, соглашение должно быть подписано президентами и затем направлено на ратификацию в национальные парламенты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом по вопросу американских гарантий безопасности для Украины , подвергшейся российской агрессии. Об этом Зеленский сообщил в четверг, 22 января, журналистам после встречи с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам главы украинского государства, тема гарантий безопасности "закрыта". "Документ должен быть подписан сторонами, президентами, а затем направлен в национальные парламенты", - сказал Зеленский.

После переговоров с Трампом он вновь подчеркнул, что без участия США система гарантий безопасности для Украины невозможна. Зеленский отметил, что Великобритания и Франция заявили о готовности обеспечить возможный режим прекращения огня на месте, однако "без США гарантии безопасности не работают".

Будущее восточной Украины остается открытым

Зеленский также указал, что вопросы, связанные с будущим восточных регионов Украины , пока остаются не решенными. "Речь идет о восточной части нашей страны, о земле. Это вопрос, который мы еще не решили", - сказал он, добавив, что эту тему, по его мнению, обсуждал спецпосланник США Стив Уиткофф.

Ранее в тот же день Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта находятся на продвинутой стадии, и между Киевом и Москвой остается "только одна проблема". Конкретные детали он не раскрыл. В момент заявления Уиткофф вновь находился в Москве.

Россия, которая контролирует около 20 процентов территории Украины, в рамках возможного соглашения настаивает на полном контроле над Донбассом . Киев эти требования отвергает.

Дипломатические усилия продолжаются

Интенсивные дипломатические попытки добиться завершения российско-украинской войны продолжаются уже несколько месяцев. На переговорах рассматривается обновленная версия мирного плана, первоначально предложенного США.

В четверг Зеленский анонсировал переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах между представителями США, Украины и России.

#США #Украина #Дональд Трамп #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    23-го января

    зачем врать ? ни о чём не договорились совсем ! никто ничего не обещал и не подписал ! ! и вообще зеленсого там не было ! он прилетел в последний момент по щелчку трампа ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    4
    4
  • ji
    jurijs ivanovs
    23-го января

    переговоры прошли успешно но ничего не подписали и не решили ! и старую фотографию налепили ! а нам втирают о гарантиях безопасности ! трамп ничего не подписал и не обещал ! он занят гренландией и канадой !хватит нам лапшу на уши вешать ! и в эмиратах ничего не будет достигнуто ! переговоры опять пройдут очень хорошо и успешно ! летают туда сюда а толку никакого ! надо устроить переговоры в антарктиде ! или на северном полюсе ! в эмиратах жарко ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    4
    3

Видео