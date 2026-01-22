Baltijas balss logotype
Зеленский не пожалел подзатыльника президенту Венгрии. Тот ответил обидными словами 2 3345

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Когда-то они даже встречались лично.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись словесными выпадами.

Выступая в Давосе Зеленский так высказался о венгерском премьере:

«Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. Если ему комфортно в Москве, не стоит позволять ему превратить в «Москвы» европейские столицы».

Орбан за словом в карман не полез и ответил Зеленскому через соцсеть Х:

«Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всяческую помощь. Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия.

Украинский народ, конечно же, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим из Украины. Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», – написал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз критиковал политику Украины и выражал сомнение в её суверенитете, заявляя, что страна зависит от Запада. Венгрия оправдывает свою жёсткую позицию защитой прав этнических венгров в западной Украине.

В свою очередь Украина обвиняет власти Венгрии в пророссийской позиции по многим вопросам.

#Виктор Орбан #Украина #дипломатия #критика #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    22-го января

    Каждый получит по заслугам То что заслужил. С этим спорить бесполезно Виктор прав. Зеленский нет 🙂‍↔️ Он разочарование своего народа Своих избирателей Предавший их надежды и ожидания.

    43
    3
  • З
    Злой
    Крепкий Орешник
    23-го января

    Теперь без постоянного плача ему просто не выжить

    13
    0

