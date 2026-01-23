Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер-министр Японии распустила парламент 0 175

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Японии распустила парламент
ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в пятницу распустила нижнюю палату парламента, открыв путь к досрочным выборам, которые состоятся 8 февраля, пишет LETA со ссылкой на AP.

Этот шаг — попытка использовать её популярность для укрепления позиций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), понёсшей значительные потери в последние годы. Однако это решение откладывает обсуждение и голосование по бюджету, направленному на стимулирование испытывающей трудности экономики и решение проблемы стремительного роста цен.

Такаити, избранная в октябре первой женщиной на посту премьер-министра Японии, находится у власти всего три месяца, однако уровень доверия к ней высок — около 70%.

Роспуск нижней палаты даёт старт 12-дневной предвыборной кампании, которая официально начнётся во вторник.

Цель досрочных выборов, инициированных Такаити, — использовать её популярность для расширения правящего большинства в нижней палате парламента.

Премьер-министр придерживается жёстких консервативных взглядов и подчёркивает различия между собой и своим центристским предшественником Сигэру Исибу.

Такаити подчёркивает, что избиратели должны оценивать её шаги в области финансовой политики, дальнейшее наращивание вооружённых сил и ужесточение миграционной политики, чтобы сделать Японию «сильной и процветающей».

Хотя её оптимистичный и решительный имидж обеспечил высокую популярность, особенно среди молодёжи, сама ЛДП не пользуется доверием на фоне продолжающегося скандала с политическими фондами.

Многие традиционные избиратели ЛДП склоняются в сторону новых ультраправых оппозиционных партий, таких как антиглобалистская Sanseito.

Читайте нас также:
#Япония #парламент #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт документ ЕС об отправке войск на Украину
Изображение к статье: В Европе допустили новые угрозы Трампа в адрес Гренландии
Изображение к статье: В Китае начали расследование против высокопоставленных военных
Изображение к статье: Они смертельные враги между собой. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео