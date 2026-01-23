Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в пятницу распустила нижнюю палату парламента, открыв путь к досрочным выборам, которые состоятся 8 февраля, пишет LETA со ссылкой на AP.

Этот шаг — попытка использовать её популярность для укрепления позиций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), понёсшей значительные потери в последние годы. Однако это решение откладывает обсуждение и голосование по бюджету, направленному на стимулирование испытывающей трудности экономики и решение проблемы стремительного роста цен.

Такаити, избранная в октябре первой женщиной на посту премьер-министра Японии, находится у власти всего три месяца, однако уровень доверия к ней высок — около 70%.

Роспуск нижней палаты даёт старт 12-дневной предвыборной кампании, которая официально начнётся во вторник.

Цель досрочных выборов, инициированных Такаити, — использовать её популярность для расширения правящего большинства в нижней палате парламента.

Премьер-министр придерживается жёстких консервативных взглядов и подчёркивает различия между собой и своим центристским предшественником Сигэру Исибу.

Такаити подчёркивает, что избиратели должны оценивать её шаги в области финансовой политики, дальнейшее наращивание вооружённых сил и ужесточение миграционной политики, чтобы сделать Японию «сильной и процветающей».

Хотя её оптимистичный и решительный имидж обеспечил высокую популярность, особенно среди молодёжи, сама ЛДП не пользуется доверием на фоне продолжающегося скандала с политическими фондами.

Многие традиционные избиратели ЛДП склоняются в сторону новых ультраправых оппозиционных партий, таких как антиглобалистская Sanseito.